Von Christiane Barth

Sinsheim/Tokio. Knieprobleme in Kinosaki? Doch eher unwahrscheinlich für den Deutschland-Achter, oder? Die Ruderer stählten sich dort im japanischen Trainingslager und reisten dann weiter ins elf Busstunden entfernte Tokio. Dort starteten sie in die Wettkampfvorbereitung und die ersten olympische Rennen. Mit dabei ist auch Marco Bührer, Mit-Geschäftsführer des Gesundheitszentrums "Rehamed" in Sinsheim, und ein Team aus Physiotherapeuten.

Knieprobleme, HWS-Syndrom, Schmerzen am Iliosakralgelenk: Leiden Hochleistungsathleten auch an solchen Beschwerden? Brauchen Olympioniken auch Entspannungsmassagen, manuelle Therapie oder Lymphdrainage? "Wir denken hier eher funktionell und versuchen, dafür zu sorgen, dass den Sportlern schnellstmöglich wieder die volle Leistung zur Verfügung steht", berichtet Bührer aus Tokio. Er befindet sich seit drei Wochen mit einem Team Physiotherapeuten in der japanischen Hauptstadt, um die Ruder-Nationalmannschaft zu betreuen, kleine und große Wehwehchen therapeutisch zu versorgen und die rund 40 Sportler so schnellstmöglich wieder fit zu machen für die Wettkämpfe.

Zuvor war er dabei im Vorbereitungslager in Kinosaki. Die Probleme der Ruderer seien vor allem im Bereich der Arme angesiedelt, doch auch Knieprobleme seien nicht selten, berichtet Bührer. Gemeinsam mit den ärztlichen Betreuern im olympischen Dorf werde daran gearbeitet, Schmerzen, Blockaden und Überlastungen "immer wieder in den Griff zu bekommen".

"Momentan bereiten wir uns gezielt auf die Olympischen Spiele vor", teilt Marco Bührer bei japanischen Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius am Vormittag in einem Video-Telefonat mit. Mit weiteren Kollegen aus Deutschland, auch aus dem Sinsheimer "Rehamed", kümmert er sich um die Ruderer. Sein Arbeitsalltag? "Vormittags, wenn die Athleten noch auf der Strecke sind, müssen wir Sachen organisieren. Ein Physiotherapeut ist aber immer mit auf der Strecke. Nachmittags behandeln wir die Athletinnen und Athleten." Der Arbeitstag dehne sich oft bis 23 Uhr aus. "Wir denken hier auch in funktionellen Ketten", sagt Bührer. "Unser Anliegen ist es, die Athleten ganzheitlich zu betrachten." Bei der "Verarztung" der Ruderer wolle man "über den Tellerrand hinausschauen" und ergründen, was die Ursache der Schmerzen oder der Blockaden ist. Behandelt werde vorwiegend mit manualtherapeutischen sowie osteopathischen Methoden. Auch reichlich technische Unterstützung wie Elektrotherapie, Ultraschall und Stoßwellengerät hat das "Physio-Team" mit im Gepäck.

Wie es dazu kam, dass die Sinsheimer Physiotherapeuten im Olympischen Dorf sind? "Wir wurden vor zehn Jahren direkt angefragt", berichtet Bührer. Um die den Anforderungen für medizinisches Begleitpersonal bei den Wettkämpfen zu entsprechen, machte er damals eine zweijährige Ausbildung zum DOSB-Physiotherapeut. "Seitdem bin ich immer wieder im Einsatz", berichtet Bührer, der früher auch die Volleyball-Bundesliga-Mannschaft des SV Sinsheim betreute und sich in Sachen Ruder-Sport als "Quereinsteiger" bezeichnet.

Seine Arbeit als therapeutischer Begleiter der Ruder-Olympioniken sei durchaus fordernd. Zum Däumchendrehen komme er selten. "Aber wenn die Sportler auf dem Wasser sind und keiner verletzt ist, haben wir auch mal die Möglichkeit, durchzuatmen", erzählt er.

Die Corona-Maßnahmen würden sehr streng eingehalten: "Wir wurden in eine Art Blase gepackt und in das Hotel gebracht. Außerdem haben wir nur mit sehr wenigen Menschen Kontakt", berichtet er. Vollständiger Impfschutz ist auch für die Physiotherapeuten aus dem Sinsheimer "Rehamed" Voraussetzung. "Das wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund organisiert", sagt Bührer. Beim Einsatz immer die Teamkleidung zu tragen, zählt ebenfalls zu den Pflichten. Ob sich diese Sondersituation, also die Arbeit mit den Hochleistungssportlern, auf seinen alltäglichen Job in Sinsheim auswirkt? "Wir profitieren immer von solchen Erfahrungen", meint Bührer.

Info: Das erste Rennen, der olympische Vorlauf, steigt für den Deutschlandachter übrigens am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr Ortszeit. In Deutschland ist es dann 4 Uhr morgens.