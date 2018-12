Sinsheim. (rnz) Die Stadt ist mit ihren Vorhaben auf einem guten Weg, aber in der großen Politik sollte nachjustiert werden. Weniger die Verteilung von Wohltaten und mehr Investitionen in Zukunftsprojekte wünscht sich Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht von Land und Bund. Stattdessen versuchten sich Politiker, "um das eine oder andere Thema herum zu mogeln", beklagt sich der Stadtchef in seinen "Gedanken zum Jahreswechsel". "Wir dürfen heute nicht Wohltaten zusagen, die wir in wenigen Jahren nicht mehr finanzieren können oder gar nachfolgende Generationen erheblich einschränken und belasten", schreibt Albrecht in einem von den Ortsvorstehern mitunterzeichneten Brief.

Die Neujahrsbotschaft stellte der Oberbürgermeister unter das Leitwort "Die Welt ist im Wandel" aus dem Epos "Herr der Ringe". Diese Aussage lasse sich auf die derzeitige Situation übertragen, die zum Jahreswechsel zwischen Resignation und Hoffnung zu schwanken scheine. Es gebe keinen Grund zu existenzieller Angst, doch Themen wie Klimaschutz, Brexit, wirtschaftliche Entwicklung, Dieselskandal, Handelsstreit und andere mehr sorgten für Unbehagen und Unsicherheit - trotz des guten Konjunkturverlaufs und trotz einer niedrigen Arbeitslosigkeit. "Es wäre genug Raum für Reformen", meint Albrecht.

Der überregionalen Entwicklung stellt der OB die Sinsheimer Planungen gegenüber: "Große Aufgaben liegen vor uns", konstatiert Albrecht, was sich an der Investitionssumme von über 30 Millionen Euro im kommenden Jahr festmachen lasse. Obwohl momentan eine Kreditaufnahme von neun Millionen Euro veranschlagt sei, hofft der Stadtchef, dass es erneut gelingt, keine Schulden machen zu müssen. Das sei seit 2011 gelungen, was zu einer deutlichen Rückführung der Verschuldung im Kernhaushalt geführt habe.

Albrecht listet zahlreiche Vorhaben auf, die 2019 angegangen werden sollen und in der Haushaltsplanung verankert sind: 5,8 Millionen für Schulen, 6,3 Millionen für Stadt- und Ortssanierungen, 2,3 Millionen für Straßen, Wege und Plätze, acht Millionen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Zentralstadt, die Fertigstellung der sanierten Stadthalle, ein neuer Kindergarten für Sinsheim-Süd, die Neugestaltung des Skateparks, der Ausbau des Hochwasserschutzes, die Generalsanierung "Drei Könige", die Erschließung von Neubaugebieten - der Investitionskatalog ist dick.

Von den kommunalen Zielsetzungen schwenkt Jörg Albrecht auf die kommunalpolitischen Akteure. Angesichts der im Mai anstehenden Gemeinderatswahl brauche die Stadt Bürger, "die sich in unserer Demokratie engagieren und ihr wertvolles Wissen in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einbringen". Gleichzeitig dankt der OB jenen, die sich in vielfältiger Weise in der Kernstadt und den Stadtteilen engagiert haben. Diese Einsatzbereitschaft sei ein "besonderes Qualitätsmerkmal unseres Gemeinwesens". Dies sei auch bei der Vorbereitung der Heimattage für 2020 spürbar.

Weiter schreibt Albrecht: "Meinen Dank verbinde ich mit der Bitte, in dieser Verbundenheit mit unserem Gemeinwesen nicht nachzulassen. Auch in Zukunft ist jeder dazu aufgerufen, nach seinen Möglichkeiten mit anzupacken, sich einzubringen und aktiv mitzugestalten. Wir alle werden davon profitieren." Es müsse dabei nicht immer um "große Aktionen" gehen. Auch der Blick auf den Nächsten, das Interesse am Mitmenschen, die Teilnahme an seinem Schicksal dürfe nicht zu kurz kommen. Dankesworte richtet Albrecht auch an die Ortschaftsräte, an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, an die ehrenamtlich Tätigen in den karitativen, kulturellen, sporttreibenden und sonstigen Vereinen und Organisationen sowie in den Kirchen.

"In diesen Dank schließe ich all jene Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, die sich um das Gemeinwohl bemühen und im Stillen wirken, indem sie kranken und hilfebedürftigen Menschen zur Seite stehen", schreibt Albrecht. Ein besonderer Dank wird im Neujahrsgruß der Dietmar-Hopp-Stiftung, vornehmlich dem Stifter und Ehrenbürger Dietmar Hopp, ausgesprochen. "Wir erfahren von dort eine großartige Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen", so Albrecht.

Sein Grußwort nutzt der OB zugleich für eine Einladung, nämlich für den Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag, 13. Januar, 17 Uhr, letztmals in der Halle der Carl-Orff-Schule. Dort werden auch Personen für besondere ehrenamtliche und sportliche Leistungen geehrt und gewürdigt: "Über eine gute Resonanz freue ich mich schon heute."