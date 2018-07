Gabi Hofmann, Christa Siegle, Elisabeth Jirgal, Erika Volz und Ulrike Riedlberger (von links) sorgen mit dem Netzwerk "Frauen in Not" für unbürokratische Hilfe. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Eine 32-jährige Asiatin - dreifache Mutter - ist vor ihrem gewalttätigen Mann ins Frauenhaus geflüchtet, doch wovon soll sie leben? Der Mann einer 40-Jährigen mit einem Baby stirbt plötzlich; eine 38-jährige Mutter zweier Töchter wird von ihrem Mann wegen einer Jüngeren verlassen: All dies sind keine fingierten Schicksale, sondern reale Erlebnisse, die Frauen in finanzielle Nöte brachten. Geholfen hat in allen Fällen das Netzwerk "Frauen in Not" (Fin), das seit über 40 Jahren im kfd-Diözesanverband Freiburg Frauen über die finanziellen Probleme hinweghilft. Alter, Herkunft und Religion sind dabei unerheblich.

"Gerade hier bei uns im ländlichen Raum ist Armut oft sehr versteckt und mit viel Scham behaftet", weiß Ulrike Riedlberger, kfd-Vorsitzende im Dekanat Kraichgau. Hochkarätig besetzt - geht man von Frauenpower aus, die sich für in Krisen und Katastrophen geschlitterte Geschlechtsgenossinnen einsetzt - war die Infoveranstaltung der kfd zum Thema Armut im katholischen Gemeindehaus: Mit dabei Elisabeth Jirgal vom Netzwerk Frauen in Not, Gabi Hoffmann vom Fin-Sozialausschuss, Christa Siegle von der Caritas sowie Erika Volz von der Sinsheimer Tafel.

Der Mann hat sich hoch verschuldet, seine Frau war gutgläubig und alle Verträge, die er ihr unterhielt, unterschrieben - aus Angst, ihn zu verlieren, nun sitzt sie auf einem Schuldenberg; eine Studentin musste nach langer Krankheit das Studium unterbrechen, hat daher keinen Anspruch auf BaföG; eine 80-jährige Sehbehinderte lebt im Altersheim von Hartz IV: Schnell und unbürokratisch greift jedoch das Angebot des Netzwerks, mit 1200 Euro aus dem ersten tiefen Tal herauszukommen.

Diesen Höchstbetrag können Frauen einmalig beantragen. Das Geld erhalten die Betroffenen selten auf ihr eigenes Konto, es wird vom Netzwerk zweckgebunden eingesetzt. "Meist sind es Mietrückstände, Stromnachzahlungen, kaputte Elektrogeräte, Mietkautionen oder dringende Ausgaben für Reisen, für die wir einspringen", erklärt Ulrike Riedlberger.

Die Betroffenen bitten selten selbst um Hilfe, durch regen Austausch zwischen Organisationen wie der Sinsheimer Tafel oder des Caritasverbandes aber wird der Hilfsbedarf über Mitarbeiter eingeleitet. "Die Klienten werden bei einer Notlage, die nicht durch ihren Aufgabenbereich berücksichtigt werden kann, an die Fin-Frau im Dekanat (in unserem Fall Elisabeth Jirgal, Angelbachtal) verwiesen", erklärt Ulrike Riedlberger.

Der Hilfsfonds speist sich ausschließlich aus Spenden, die von den kfd-Frauen in den rund 600 Pfarrgruppen aufgebracht werden. Über jeden Fall muss jedoch erst entschieden werden: Dekanats-Fin-Frauen stellen zusammen mit den Hilfsbedürftigen den Unterstützungsantrag, der vom geschäftsführenden Vorstand des Netzwerks, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin und die geistliche Leiterin im Diözesanverband, geprüft wird.

Doch bevor in der "Zentrale" entschieden werden kann, sind die Mitglieder jeder einzelnen Pfarrgruppe und aller Dekanate gefragt, "mit offenen Augen und Herzen ihren Nächsten zu begegnen", sagt Ulrike Riedlberger. "Denn für viele Betroffene ist schon allein die Tatsache, dass sie von Frauen der Nachbarschaft in ihrer Not gesehen werden, oft mehr wert als alles Geld."

Info: Kontakt unter Telefon 0761 / 5144196, E-Mail: info@kfd-freiburg.de, www.kfd-freiburg.de