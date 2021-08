So ähnlich könnte dann das neue Ortsschild für Neidenstein aussehen. Fotomontage: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die einen sind ein "Schreinerdorf", die anderen leben in einem "Burgdorf". "Ich finde das großartig, dass Eschelbronn den Zusatz ,Schreinerdorf‘ in seinen Ortseingangsschildern ergänzen möchte", sagt Helmut Beck, ehemaliger Bürgermeister von Sinsheim. Dies brachte ihn sogleich auf die Idee, dass man auch für seinen Heimatort Neidenstein den Namenszusatz "Burgdorf" beantragen könnte.

"Die Bezeichnung ist bereits seit Jahrzehnten für unser idyllisches Dorf Bestandteil des üblichen Sprachgebrauchs – auch weit über Neidenstein hinaus." Wahrscheinlich müssten bei diesem Vorhaben "einige bürokratische Hürden" genommen werden, beispielsweise, ob durch die Zusatzbezeichnung "Burgdorf" die Belange Dritter berührt oder gar beeinträchtigt werden und ob dadurch andernorts Wünsche in vergleichbarer Weise ausgelöst werden. Um möglichen Einwänden bereits im Vorfeld zu begegnen, muss bereits beim Einreichen des Antrags eine stichhaltige Begründung von der Gemeinde mitgeliefert werden, in der die Einzigartigkeit der Verbindung "Burg und Dorf Neidenstein" herausgearbeitet wird, meint Beck.

Bei Zustimmung des Gemeinderats müsste eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die die Antragstellung vorbereitet. Dabei sollten interne und externe Kenner der Materie eine Begründung formulieren, die "Hand und Fuß" habe und auf nachvollziehbaren Fakten beruhen müsse, findet Beck.

Auch Bürgermeister Frank Gobernatz hat sich zu Becks Vorschlag geäußert: "Natürlich begrüße ich diese Idee, aber zuvor muss es durch den Gemeinderat. Außerdem muss ich mich über das Prozedere schlaumachen." Nützlich könnte dabei auch ein Schulbucheintrag über Neidenstein sein, das in diesem als Beispiel für die Ansiedlung eines typischen Burgdorfs präsentiert wird, glaubt Gobernatz.

Was früher fast unmöglich war, ist seit Dezember 2019 leichter geworden: Damals hatte die Landesregierung entschieden, dass 38 Kurorte ihre Prädikate auf ihren Ortsschildern führen dürfen, dass Heilbronn offiziell "Universitätsstadt" wird und dass Zusatzbezeichnungen flexibler verliehen werden sollen. Gemeinden und einzelnen Ortsteilen soll es erleichtert werden, neben dem Gemeinde- beziehungsweise Ortsteilnamen auch eine Zusatzbezeichnung zu führen, die auf der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der Gemeinde oder des Ortsteils beruht. Örtliche Besonderheiten, geschichtliche Bezüge und Alleinstellungsmerkmale einer Gemeinde sollen mit einer entsprechenden Zusatzbezeichnung in Zukunft deutlicher hervorgehoben werden können. Insbesondere kann eine Zusatzbezeichnung auf den Ortstafeln an den Ortseingängen geführt werden.

"Die vorgeschlagene Änderung verspricht positive Wirkungen auf die Identifikation der Bevölkerung mit der Gemeinde, auf das Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort und nicht zuletzt auch auf den Tourismus im Land", hatte damals Innenminister Thomas Strobl erklärt. Maßgeblich ist aber ein Gemeinderatsbeschluss mit einer Dreiviertel-Mehrheit. Die Bestimmung oder Änderung einer Zusatzbezeichnung muss dann das Innenministerium bestätigen.

"Nichts ist unmöglich", meinte das "Neidensteiner Urgestein" Beck. Der hatte immerhin 15 Jahre Hartnäckigkeit bewiesen, bis Sinsheim den dritten Autobahnanschluss hatte und acht Jahre Geduld aufgebracht, bis die Hinweisschilder "Metropolregion Rhein-Neckar" an den Autobahnen zu lesen waren. So lange soll es aber mit der Namensergänzung "Burgdorf" nicht dauern.