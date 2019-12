Neckarbischofsheim. (stop) Was macht man, wenn man ein Herzensprojekt unterstützen will? – Richtig! Man lässt sich etwas Cooles einfallen. Genau das haben sich auch Nadine Mühling, Kerstin Keitel und Sabina Stoppel gedacht und kurzerhand ein Fotoshooting für einen Kalender der besonderen Art organisiert: Halbnackte Männer und niedliche Tierchen. Denn was einzeln zieht, zieht im Doppelpack erst recht.

Die Idee kam Stoppel schon früh, schließlich kenne man ja den "Australian Firefighter Calendar". Doch sie wollte es regionaler halten und die erste Anlaufstelle sollte eine örtliche Feuerwehr sein. Schnell fanden sich auch Mitstreiter, wie Keitel, die eine Tierpension in Sinsheim betreibt und beim Shooting für das Wohl der Tiere zuständig war, sowie Nadine Mühling, die seit diesem Jahr ein Kleingewerbe für Fotografie betreibt. Weil es ein wenig kurzfristig war, konnte man keine örtliche Feuerwehr mobilisieren, bekam aber Zusagen für die nächsten Jahre. Das Interesse war in jedem Fall groß. "Wir wollen das Projekt weiterführen und in die nächsten Jahre mitnehmen. Auch eine Ausgabe für Männer steht im Raum", sagt Keitel.

Viel Arbeit hatte Fotografin Mühling: Nach der Absage der Feuerwehr für dieses Jahr hat sie in den Sozialen Medien einen Aufruf gestartet und so Models und eine Visagistin organisiert. Auch ein Fotostudio, das "Atelier 76" in Neckarbischofsheim, konnte sie durch einen guten Kontakt zum Betreiber Detlef Göhring anmieten. Durch den Verkauf der Kalender soll der Gnadenhof in Helmstadt unterstützt werden. Dieser liegt besonders Stoppel am Herzen, die ihn dieses Jahr schon zweimal besuchte. Damit ist sie nicht die Einzige. Erst vor kurzem war Landtagsabgeordneter Dr. Albrecht Schütte vor Ort. So kurz vor Weihnachten bekamen die Hofbewohner zwei große Säcke Pferdefutter.

Die Models für den Männer-Tier-Kalender kamen teilweise sogar aus Koblenz angefahren, wie etwa Steven Dupp. Modeln ist sein Hobby und für den guten Zweck fahre er auch gerne mal eine längere Strecke. Er finde es toll, dass es solche Organisationen wie den Gnadenhof gäbe. Beim nächsten Projekt würde er auch gerne wieder dabei sein. Das Shooting mit Tieren fand Dupp nicht stressiger als andere Termine. Er empfand es als "cool und unberechenbar". Dieser Meinung schließt sich auch Vivién Schreiber aus Karlsruhe an. Er nahm an dem Projekt ebenfalls gerne teil, denn auch die Entfernung stimmte bei diesem Projekt. Nico Pflüger kommt aus Mannheim. Mühling habe ihn direkt kontaktiert und er sei sofort dabei gewesen. Er liebt Tiere und wollte schon immer Fotos mit ihnen machen.

Keitel achtete besonders auf das Wohl der Tiere. Ihre Auftritte waren getaktet. Die Tierbesitzer waren immer dabei, um die Situation für die Vierbeiner abschätzen zu können. Am wichtigsten sei es, dass die Tiere entspannt seien, erklärt Keitel. Sollte dies nicht der Fall sein, müsse man diese Konstellation auflösen, dem Tier eine Pause gönnen oder abbrechen. Fotografiert wurde bis in die späten Abendstunden, da auch dämmerungsaktive Tiere wie Chinchillas dabei waren.

Vanessa Maria Kannegießer aus Waghäusel hübschte die menschlichen Models auf. Die Visagistin hat dem Projekt ihre Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung gestellt. In Szene gesetzt wurden die Jungs von Stoppel, bevor Mühling dann den Auslöser drückte. Die Fotografin freute sich auch auf neue Gesichter für ihr Portfolio.

Ab etwa dem 23. Dezember ist dann der Kalender für 15 Euro bei Kerstins Tierpension erhältlich. Wer ihn vorbestellen möchte, kann eine E-Mail an kerstins-tierpension@web.de schicken. Wer den Gnadenhof ebenfalls unterstützen will, kann über einen Amazon-Wunschzettel Dinge, die gebraucht werden, kaufen und spenden. Aber auch der Gnadenhof verkauft einen eigenen Kalender, dessen Erlös kommt den Tieren zugute.