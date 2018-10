Neckarbischofsheim. (kel) Drei Tage vor Ablauf der Vorvermarktungsphase für ein örtliches Glasfasernetz macht sich eine bürgerschaftliche Initiative für das Projekt stark. "Warum brauchen wir unbedingt Glasfaser?" ist die Frage bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 24. Oktober, 19 Uhr, im TSV-Clubhaus. Dabei soll auf die Bedeutung des Glasfaseranschlusses als Zukunftstechnologie hingewiesen werden.

Dass zur Halbzeit der Vorvermarktung nach Angaben der Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) nur ein Drittel der 800 verlangten Verträge vorlagen und besonders im Kernort mit etwa 200 Verträgen die Nachfrage deutlich hinter den Erwartungen blieb, hat den Diplom-Informatiker und Software-Ingenier Alexander Christian erschreckt. Er installierte daraufhin die Webseite glasfaserinfo-neckarbischofsheim.de und hob eine Facebook-Gruppe mit inzwischen über 300 Mitgliedern aus der Taufe.

Screenshot: RNZonline

Dort wurden Argumente fürs Glasfaser gesammelt. Scheitere das von BBV in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Netzausrüster ZTE und den holländischen Kapitalgebern Bouwfonds verfolgte Projekt, dann bleibe die Stadt auf Jahre hinaus vom schnellen Internet abgehängt, da die Telekom bis dato kein Interesse an einer Glasfaserverlegung gezeigt habe und die Kommune nicht in der Lage sei, ein derartiges Millionen-Projekt zu finanzieren, lauten Christians Hauptargumente.

Dabei komme einer schnellen Internetverbindung künftig eine wachsende Bedeutung zu, prognostiziert Alexander Christian: "Man denke nur an medizinische Angebote oder Bringdienste. Auch Anwendungen rund um die Sicherheit von Häusern wie Feuer- oder Diebstahlschutz sowie natürlich Fernsehen und Bildübertragungen nehmen immer mehr Volumen ein und erfordern eine schnelle Übertragung".

Die Infoveranstaltung am nächsten Mittwoch wird von den Glasfaser-Befürwortern in Eigenregie organisiert. 1800 Flugblätter will man vorab verteilen. BBV werde nicht vor Ort sein, heißt es. Diese nimmt die bisher eher ernüchternde Resonanz auf ihre Breitband-Offerte eher gelassen. Auch in anderen Gemeinden sei erst mit dem näher rückenden Abgabeschluss der Zustrom der Vorverträge angeschwollen, erklärte ein Mitarbeiter des BBV-Shops im alten Rathaus. In den letzten Tagen sei ein gestiegenes Interesse zu spüren gewesen.