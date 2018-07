Neckarbischofsheim. (kel) Bei der dritten Zählung von Fahrzeugen und Fußgängern waren die amtlichen Soll-Zahlen dann doch erreicht: Die Von-Hindenburg-Straße bekommt in Höhe des früheren Edeka-Markts einen Zebrastreifen. Auf den Tag genau vier Wochen nach einem Unfall, bei dem ein Achtjähriger von einem Auto erfasst und erheblich verletzt worden war, gaben die Verkehrsbehörden der Forderung von Stadt und Eltern nach mehr Sicherheit an der L549 nach.

Die Botschaft erhielt Bürgermeisterin Tanja Grether am Dienstag bei der routinemäßigen Verkehrstagefahrt: "Eine gute Nachricht" befand die Stadtchefin einige Stunden später im Gemeinderat - aber für die CDU/UW-Fraktion nicht gut genug: Wegen des ständig wachsenden Verkehrsaufkommens sollte die Durchgangsstraße zur 30er-Zone werden, drängte Rüdiger Knapp auf Nachbesserung. Und auch bei den Bushaltestellen, auch jenen in Helmhof und Untergimpern, bestehe Handlungsbedarf. Die Forderungen, die von Geschwindigkeitsdisplays, Aufpflasterungen bis zu Ampelanlagen reichten, waren in einem zweiseitigen Antrag gelistet, der jetzt die Grundlage für weitere Verhandlungen mit den Ämtern bilden soll. Knapps Appell: "Die Stadt muss dran bleiben."

Auch für Bürgermeisterin Grether war der zugesagte Zebrastreifen nur ein Teilerfolg. Weil an der neuralgischen Stelle in Höhe der früheren Stadthalle mehrere Fußgänger- und Fahrzeugströme zusammen träfen, seien lenkende Maßnahmen erforderlich - etwa, um Passanten gezielt an den Zebrastreifen heranzuführen. Das Problem: Während die künftige L549-Querung von Kindern aus den nördlichen Wohnquartieren auf dem Weg zur Schule voraussichtlich angenommen wird, müssten Fußgänger aus dem Innenstadtbereich auf dem Weg zum Supermarkt einen Umweg nehmen, um sicher über die Straße zu kommen. Nicht zuletzt deshalb seien "noch einige Details zu klären", meinte die Bürgermeisterin. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass mittelfristig der behindertengerechte Ausbau der dortigen Bushaltestellen notwendig sei.

Unklar ist noch, wann die weißen Streifen auf die L549 kommen. Tanja Grether zitierte die Behördenauskunft, wonach die Maßnahme "zügig" umgesetzt werde.