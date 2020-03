Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Er hätte vielleicht mehr Licht ins Dunkle bringen beziehungsweise die eine oder andere Frage beantworten können, aber Gemeinderat Stefan Rödler fehlte entschuldigt auf der jüngsten Sitzung des Gremiums. Seine Unterschrift als 1. Vorsitzender der SG Untergimpern zierte den "Antrag auf Zuschüsse für die Sportplatzunterhaltung", der zu einer regen Diskussion im Gremium führte. Hauptgrund war die große Differenz zwischen dem Betrag der Gemeinde, die für die Mäharbeiten eine jährliche Pauschale in Höhe von 3000 Euro im Haushalt 2020 vorsieht.

Die SG Untergimpern, die die Pflege außerhalb des Rasenplatzes schon seit Jahrzehnten selbst erledigt, hat in einer eigenen Kalkulation unter Berücksichtigung der jährlichen Mäharbeiten sowie Säuberung der Sport- und Außenanlage 14.400 Euro berechnet. Zusätzlich kostet eine jährliche Einmalpflege durch eine Fachfirma 4400 Euro. Die Sportplatzbewässerung solle dabei laut SGU "vorerst" weiterhin vom Bauhof erledigt werden. Angebote über den Erwerb eines Sportplatz-Rasenmähers seien bereits eingeholt worden, liest man außerdem im Antrag, der die Übernahme der Sportplatzpflege ab Juni 2020 vorsieht.

"Seit Jahren wird bereits über die Pflege der Sportanlage in Untergimpern diskutiert, und dazu fanden schon zahlreiche Gespräche zwischen Sportgemeinschaft und Verwaltung statt", leitete Bürgermeisterin Tanja Grether in das Thema ein. Im September letzten Jahres habe man dem Verein die Pauschale mitgeteilt und "es gab eher positive Rückmeldungen", sagte Grether. "Durch die Übernahme der Pflegearbeiten durch die SGU wird zwar der Bauhof entlastet, aber es ergibt sich keine Kostenersparnis im Haushalt unserer Kommune." Auch die Pflegekosten von Sportplätzen in der Region, die Grether anführte, waren nicht im Bereich der Kalkulationen der SGU. Insofern müsse man versuchen "sich anzunähern" und dabei auch die intensive Beanspruchung des Sportplatzes hinterfragen, sagte Grether. Die Verwaltung schlage nun ein Gespräch mit der SGU vor, an dem Vertreter jeder Fraktion teilnehmen sollen.

Für Stadtrat Thomas Seidelmann sei das ein "reines Rechenexempel". "Wir müssen die Zahlen mit entsprechender Grundlage vergleichen." Grundsätzlich sei es "toll, wenn ein Verein selbst solche Arbeiten übernimmt. Aber was passiert, wenn er diese irgendwann nicht mehr ausüben kann?" Gespräche sollten auf jeden Fall stattfinden. Auch Walter Zeller tendierte zu einem "Durchkalkulieren". Gemeinderat Michael Krieger empfand es als "unglücklich, dass Zahlen genannt worden sind, bevor man sich zusammensetzt. Wir liegen ja sehr weit auseinander." Norbert Benz meinte, dass man "diese Arbeit den Fachleuten überlassen sollte", denn es sei "keine Gartenarbeit".

Der anwesende Bauhofleiter Tobias Höllmüller erläuterte die "100 Stunden Arbeit" auf dem "Blutberg". "Von April bis Oktober haben wir rund 45 Arbeitsstunden Mäharbeiten zu verrichten. Die restlichen 55 werden für Bewässerung, Besandung und weitere Pflegearbeiten verwendet." Man habe einen Spindelmäher gerade für derartige Arbeiten geleast, auch um Geld bei der Entsorgung von Schnittgut zu sparen. "Die 3000 Euro sind für die Mäharbeiten gut kalkuliert", sagte Höllmüller.

Hans Peter Jelinek sah es als Gemeinderat ganz pragmatisch aus monetärer Sicht. "Derjenige, der die Arbeiten günstiger verrichten kann, der soll es machen", lautete seine Meinung. Rüdiger Knapp unterstrich nochmals die fachliche Arbeit des Bauhofs. "Es gibt nichts Besseres als einen Spindelmäher", meinte er und schlug vor, auch den TSV Neckarbischofsheim mit ins Boot zu holen.

Schlussendlich stimmte das Gremium dem "Eintritt zu Gesprächen über die Pflegearbeiten des Sportgeländes in Untergimpern" zu; allerdings ohne Vertreter der Fraktionen.