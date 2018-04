Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Dass ein Pfarrer den 40. Jahrestag seiner Ordination feiert, ist selten geworden: Dieses Ereignis ist für Pfarrer Peter Beisel jedoch auch schon 20 Jahre her. Das Fest damals beging er in seiner damaligen deutschsprachigen Gemeinde in Nordspanien zwischen der französischen Grenze und dem Atlantik. Nun knallten im heimischen Neckarbischofsheim die Sektkorken, wohlgemerkt nach dem Segen des Theologen Peter Beisel, der auch im neunten Lebensjahrzehnt noch souverän auf der Kanzel Gottes Wort verkündet.

Heute begeht Peter Beisel seinen 85. Geburtstag, vor 60 Jahren wurde er zum Pfarrer ernannt. Eine ökumenisch geprägte Gemeinde feierte den Gottesdienst in der Stadtkirche mit anschließendem Empfang in der Zehntscheune.

Er ist Ehrenbürger Neckarbischofsheims, Träger des Bundesverdienstkreuzes, war lange Jahre Vorsitzender des Heimatvereins und hat unzählige Verdienste bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude in der Stadt erworben. Und der pensionierte Pfarrer ist jetzt, in der pfarrerlosen Zeit der evangelischen Kirchengemeinde, eine "Aushilfe" von Format.

Seit 1981 lebt der gebürtige Pforzheimer in Neckarbischofsheim, übernahm das Pfarramt jedoch bereits 1970, dazu 1980 das Amt des Schuldekans für den Kirchenbezirk Sinsheim/Eppingen. "Beides war aber zu viel", sagt Peter Beisel. 1981 gab er daher das Pfarramt auf, konzentrierte sich ganz auf seine Tätigkeit als Schuldekan; seit 1996 ist er im Ruhestand.

Der Musikverein unter der Leitung von Volker Steiger sowie der Kirchenchor Jubilate umrahmten den Gottesdienst für Peter Beisel.

Sein "Nach-Nachfolger", Schuldekan Gunnar Kuderer, gab nun in der Kirche zu bedenken: "Während anderorts das 40. Dienstjubiläum immer seltener wird, verkündet Peter Beisel Gottes Wort manchmal Sonntag für Sonntag ohne Pause." Dank richtete Kuderer vom evangelischen Kirchenbezirk Kraichgau aus. Seine Erinnerung, als er einst eine Stadtführung in Neckarbischofsheim zu organisieren gedachte und man ihm, Kuderer, als Fachkundigen wärmstens Peter Beisel ans Herz legte, machte nun in knappen Worten deutlich, mit welcher Hingabe sich der 85-Jährige auch heute noch seinen Aufgaben widmet: "Keine Stadt dieser Welt hätte uns so anschaulich vorgestellt werden können wie Neckarbischofsheim," so Kuderer. Um alles, "was den Gottesdienst belebt und um den Schutz der Räume, in denen er gefeiert wird, hat sich Peter Beisel bleibende Verdienste erworben", so Kuderer. Dr. Reinhard Hecht vom Vorstand des Kirchengemeinderats sprach in Reimen: "Er hilft und ist stets bereit, auch jetzt in unserer pfarrerlosen Zeit." Bürgermeisterin Tanja Grether dankte dem Jubilar und hob seine Verdienste für die Stadt hervor: "Mit jedem, der hier in diesem Raum ist, verbindet Sie etwas: Gemeinsame Aktionen, gemeinsame Lebenszeit." Auch der Neffe Beisels, Johannes Beisel, sowie ein früher Lehrvikar, Rolf Schwab, sprachen Glückwünsche aus.

Der Gottesdienst wurde ebenfalls mitgestaltet von Johannes Beisel sowie Uta Voll, seiner Tochter. Peter Beisel sprach in seiner Predigt vom Propheten Jesaja, von den Ängsten dessen Landsleute und von den Problemen all derer, "die müde sind, die drauf und dran sind zu resignieren, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll." Jesu Einladung sei "wie eine Bank, auf die man nach einer langen Wanderung stößt. Man kann sich setzten, man kann den Rucksack neben sich auf die Bank stellen, man kann die Seele baumeln lassen, man kann einfach zur Ruhe kommen."

Der Jubilar strahlt Ruhe aus, doch zur Ruhe hat er sich noch lange nicht gesetzt. Peter Beisel, der zwischen Gottesdienst und Empfang Zeit für ein Gespräch fand, sagte, er fühle sich jetzt "erleichtert". Und: "Ich habe immer noch einen vollen Terminkalender." Seinen Geburtstag wolle er im Kreise seiner Familie feiern. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich den Gratulanten mit den besten Glückwünschen an.