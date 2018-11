Sinsheim. (pol/van) Die A6 kommt nicht zur Ruhe. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd soll gegen 11.35 Uhr ein Wohnmobil in Brand geraten sein, wie die Polizei berichtet. Aus bislang unbekannter Ursache ging das Fahrzeug kurz nach der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord in Fahrtrichtung Mannheim in Flammen auf.

Brennender Wohnwagen auf der A6 - Die Fotogalerie

























Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten sich die beiden Insassen des Wohnmobils aus dem Fahrzeug retten. Es kam nach Angaben der Beamten zu mehreren Explosionen. Die A6 wurde in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt, derzeit wird der Verkehr in Richtung Heilbronn auf dem Seitenstreifen vorbeigeführt. Die Fahrbahnen in Richtung Mannheim sind noch nicht befahrbar.

Durch eine große Rauchentwicklung kommt es zu Sichteinschränkungen. Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz.

Update: Donnerstag, 22. November, 13.50 Uhr

Weitere Informationen folgen ...