Von Christian Beck

Sinsheim. Drei 40-Tonner und zwei Lieferwagen sind am Mittwoch in Richtung Osten gestartet, am Donnerstagmorgen steht der nächste 40-Tonner bereit: Der Hof der Firma City-Druck in der Robert-Mayer-Straße 8 entwickelt sich gerade zum Drehkreuz für Hilfsgüter, die in die Ukraine gebracht werden sollen. Bis zu 50 Personen legen hier gleichzeitig Hand an. Hubert Pittorf und Roland Sadowi, die Initiatoren der von der Stadt unterstützten Ukraine-Hilfe Sinsheim, legen großen Wert darauf, dass die Güter so schnell und zielgerichtet wie möglich ankommen. Sie bekommen deshalb mittlerweile Spenden aus einem großen Umkreis weit über Sinsheim hinaus.

> Kommt die Hilfe an? Diese Frage bewegt viele, die spenden möchten – nicht zuletzt nachdem Fotos kursierten, die große Mengen Kleidung zeigen, die in die Landschaft gekippt wurden. Doch was in Sinsheim auf die Reise geht, kann relativ gut verfolgt werden. Denn jeder Karton wird mit einem Aufkleber versehen, "Ukrainehilfe Sinsheim" steht darauf. Sadowi zeigt auf seinem Handy Fotos und Videos von ukrainischen Soldaten, die die Kartons mit diesen Aufklebern entladen. Auf weiteren Fotos sind Kinder oder Ärzte zu sehen, die die Hilfsgüter in Empfang nehmen. Doch man müsse aufpassen: Ein kleinerer Lkw, der aus Sinsheim losgeschickt wurde, war in der Ukraine plötzlich nicht mehr auffindbar, berichtet Sadowi. "Es gibt dort ein paar wenige Leute, die etwas für sich abzweigen möchten", erklärt er. Ein Anruf bei einem Mitglied des Militärs hätte ein Donnerwetter zur Folge gehabt, woraufhin der Lkw wieder auftauchte. "Gute Kontakte sind unser Trumpf", erklärt Pittorf.

> Das spricht sich offenbar herum: In den vergangenen Tagen seien Spenden aus großem Umkreis angeliefert worden, berichtet Pittorf: Die Kennzeichen zeigten, dass die Fahrzeuge aus Schwäbisch Hall, Rastatt oder Tübingen kamen. Und auch in der Ukraine spricht sich die Hilfe aus Sinsheim herum: Sadowi, der aus der Ukraine kommt und in Sinsheim die Firma Ermmes betreibt, bekommt WhattsApp-Nachrichten von Ukrainern, die er bislang nicht kannte. Einer von ihnen sei der Leiter eines Krankenhauses in der Nähe von Kiew gewesen. Er habe um Medikamente für verwundete Zivilisten und Soldaten gebeten. Zwei Tage später sei ein ganzer Lkw davon bei ihm angekommen. Ein anderer habe ihm geschrieben, dass 75 Kinder evakuiert wurden und nichts zu essen haben. "Sie haben jetzt unter anderem Müsli aus Deutschland", erzählt Sadowi und zeigt Fotos.

> Die Situation in der Ukraine sei besorgniserregend, erzählt Sadowi: In den Kriegsgebieten seien Städte völlig zerstört, Leichen liegen auf den Straßen, die Besatzungen von Rettungswagen würden beschossen, es gebe kein Essen, die Wasserversorgung sei zusammengebrochen. All das sorge dafür, dass er nachts kaum schlafen kann, erzählt er. Und die ersten paar Tage des Krieges sei er richtig frustriert gewesen, denn er dachte: "Dort sterben Kinder, und ich kann nicht helfen." Nun, da die Hilfsaktion auf vollen Touren läuft, sei er körperlich und geistig sehr erschöpft. Doch er und Pittdorf seien auch stolz, weil sie den Eindruck haben, dass sich so etwas bewirken lässt. "Was wir tun, ist ein Tropfen", sagt Sadowi. "Aber wenn jeder etwas macht, wird daraus ein ganzer Fluss."

> Wie funktioniert der Transport? In Sinsheim starten immer wieder Lkw von "Westukrtrans". Die Fahrzeuge der ukrainischen Spedition waren laut Sadowi außerhalb des Heimatlandes, als der Krieg begann. Nun fahren sie zurück und nehmen Hilfsgüter mit. Die Fahrer bekommen dafür Spritgeld und ein Essenspaket. "Einer wollte nur etwas Kaffee, damit er nicht einschläft", erzählt Pittorf. Bis die Güter in die Kriegsgebiete kommen, dauere es etwa 48 Stunden. Circa 80 Kilometer von den Kriegsschauplätzen entfernt, werde die Ladung in kleinere Fahrzeuge umgeladen. Da die Fahrer und Lkw aus der Ukraine stammen, kämen sie schneller über die Grenze, erklärt Pittorf.

Doch sind die Fahrer einmal im Land, dürfen sie nicht wieder ausreisen, da momentan kein ukrainischer Mann im Alter von 18 bis 60 das Land verlassen darf. Die Möglichkeiten, Hilfsgüter ins Land zu bringen, werden deshalb in Zukunft weniger werden. Ein Sinsheimer Autohändler hat deshalb einen älteren 7,5-Tonner gekauft, der komplett in der Ukraine bleiben soll. Kleintransporter kommen auch zum Einsatz, hier bleiben die Fahrer im Niemandsland zwischen Ungarn und der Ukraine. Doch wer fährt das Fahrzeug dann ab der Grenze zur Ukraine? "Das machen oft Nonnen", erzählt Sadowi.

> Rund 42.000 Euro waren bis zum Montag auf dem Spendenkonto eingegangen. Von diesem Geld wurden Hilfsgüter wie Isomatten, Schlafsäcke, Regenmäntel, Stiefel, Taschenlampen und mehr besorgt. Die Feuerwehr Sinsheim lieferte 23 Stromerzeuger, davon 20 finanziert aus Spenden.

> Aktuell wird Geld gebraucht. Das werde zum einen benötigt, um den Fahrern Spritgeld mitzugeben. Zum anderen sind Pittorf und Sadowi gerade dabei, einen Kauf einzufädeln, von dem viele Ukrainer profitieren könnten: Eine Fabrik in der Ukraine könnte Wasser in Flaschen abfüllen, so könnten 50 Lkw voll Trinkwasser in jene Gebiete transportiert werden, in denen die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Doch der Fabrik fehlten die kleinen Rohlinge, aus denen die PET-Flaschen gemacht werden. Die sollen nun in Ungarn gekauft werden, um schnell vor Ort gebracht werden zu können. Diese Idee hat auch den Unternehmer Fritz Gebhardt überzeugt: Sein Unternehmen spendete dafür einen großen Betrag. Ebenfalls gebraucht werden laut Pittorf Nahrungsmittel und Medikamente.

> Ukrainische Flüchtlinge, die erst seit Kurzem in Sinsheim angekommen sind, helfen auch beim Packen und Verladen der Hilfsgüter. "Kann ich gleich was arbeiten?" sei die Frage von mehreren Flüchtlingen gewesen, berichtet Waldemar Sagewka. Und noch etwas ist bemerkenswert: Manche waren nur kurz in Sinsheim, um ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, und sind dann wieder in die Ukraine zurück, um zu helfen oder zu kämpfen, erzählt Sagewka.

Info: Hilfsgüter können bei der Firma "City-Druck" in der Robert-Mayer-Straße 8 abgegeben werden. Geld kann auf die folgenden beiden Konten der Stadt Sinsheim gespendet werden: Sparkasse Kraichgau, Iban: DE82.6635.0036.0021 0010 79, oder Volksbank Kraichgau, Iban: DE61.6729.2200.0140 0657 06, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe Sinsheim.