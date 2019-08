Epfenbach/Spechbach. (jubu/pol) Schwer verletzt wurde eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Landesstraße L530 bei Epfenbach. Die Frau war gegen 22.30 Uhr in Begleitung zwischen Spechbach und Epfenbach unterwegs, als sie von einem VW erfasst wurde, der in die gleiche Richtung fuhr.

Die 74-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde dann in den Grünstreifen geschleudert. "Die Feuerwehr Spechbach versorgte die Patientin bis zum Eintreffen des DRK aus Sinsheim", berichtete Feuerwehrkommandant Michael Scholl vor Ort. Zeugen zufolge war das Licht ihres Pedelecs eingeschaltet und die 74-Jährige hatte zudem einen Fahrradhelm auf, hieß es später im Polizeibericht.

Nach ihrer Versorgung durch den Notarzt wurde die Schwerverletzte ins Sinsheimer Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand den Angaben des Notarztes zufolge nicht, berichtete die Polizei. Feuerwehrleute aus Epfenbach und Spechbach leuchteten die Unfallstelle aus und sperrten die Straße bis etwa 0.20 Uhr.

Der Sachschaden am Pedelec und dem VW soll bei insgesamt etwa 7500 Euro liegen. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.