Eppingen. (jubu) Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte sich ein Autofahrer nach einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Eppingen. Der Mann war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße L1110 in Richtung Kleingartach unterwegs. In einer scharfen Linkskurve beim Dachsbau war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr ein Kurvenschild um. Anschließend lenkte er wieder zurück auf die Fahrbahn wo der Wagen mit Beschädigung am Unterboden stehen blieb.

Bei der Kollision mit dem Schild riss offenbar die Ölwanne auf weshalb größere Mengen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen. "Der Wagen wurde von den Beamten rund hundert Meter weiter in der Böschung entdeckt", so ein Sprecher der Polizei Heilbronn auf Nachfrage der RNZ.

Der Fahrer hatte sich den Angaben der Beamten nach von der Unfallstelle abholen lassen und ließ seinen Wagen dort zurück. Ob der Mercedes auf der Fahrbahn stehen blieb und später in den Acker geschoben wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen durch das Polizeirevier Eppingen. Aufgrund einer starken Ölverschmutzung war auch die Freiwillige Feuerwehr Eppingen im Einsatz. Die Fahrbahn musste von einer Spezialfirma gereinigt werden.