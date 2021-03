Kürnbach. (jubu) Ein spektakulärer Unfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Samstag gegen 19.20 Uhr auf der Landesstraße L593 zwischen Kürnbach und Oberderdingen.

Wie die Polizei mitteilte, kam ein mit zwei Personen besetzter Kleintransporter auf der Landstraße am Abzweig in Richtung Flehingen/Oberderdingen von der Fahrbahn ab, überschlug sich, stürzte einen vier Meter tiefen Abhang hinunter und landete im dortigen Bachlauf.

Die zwei Personen konnten sich eigenständig befreien und wurden leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren aus Kürnbach, Oberderdingen und Sulzfeld waren im Einsatz. Ebenfalls war der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Der Transporter muss mit einem Kranwagen geborgen werden.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen tragischen Unfall an genau gleicher Stelle vor drei Jahren. Ein Audi-Lenker war mit seinem Auto in den Grünstreifen geraten, hatte gegengelenkt und überschlug sich in den Bachlauf. Der Beifahrer überlebte, der Fahrer starb eingeklemmt im Fahrzeug.