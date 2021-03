Der neue Kraichtaler Bürgermeister Tobias Borho und seine Frau Amelie freuen sich über den Wahlsieg. Das Ergebnis verkündete Amtsinhaber Ulrich Hintermayer (kleines Foto). Fotos: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal. Es war nicht, wie von vielen Menschen erwartet, ein bis zum Schluss knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, doch Spannung lag allemal in der Luft. Gegen 19.30 Uhr brandete vor dem Münzesheimer Rathaus Beifall auf, und Noch-Verwaltungschef Ulrich Hintermayer verkündete der warteten Menge das Wahlergebnis: "Tobias Borho heißt der neue Bürgermeister der Stadt Kraichtal." Der 28-jährige, von der SPD unterstützte Tobias Borho aus Bruchsal, im Moment noch stellvertretender Geschäftsführer im Jobcenter des Landkreises Karlsruhe, wird ab Mai für die nächsten acht Jahre auf dem Chefsessel der rund 15.000-Einwohner-Stadt mit neun Ortsteilen Platz nehmen.

Borho erreichte im notwendig gewordenen zweiten Wahlgang am vergangenen Sonntag 3335 und damit 46,2 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei kam der 30-jährige Polizeibeamte Tobias Lindner (CDU) aus Stutensee, der 2395 Wähler mobilisierte und 33,2 Prozent erreichte. Der von der Freien Wählervereinigung unterstützte und 41-jährige Betriebswirt aus Menzingen, Lucien Kaczányi, brachte es bei Rang drei auf 1458, also 20,2 Prozent der Stimmen. Damit ergab sich die gleiche Reihenfolge wie schon beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen.

"Ich bin überglücklich und bedanke mich bei den Wählerinnen und Wählern", sagte ein strahlender, sichtlich gerührter Neu-Bürgermeister, der mit seiner aus Menzingen stammenden Ehefrau Amelie gekommen war. Schon bald wollen beide in der Stadt sesshaft werden. Nachdem Bürgermeister Hintermayer, der seinem Nachfolger mit Secco gratulierte und schmunzelnd anmerkte "viel Glück und Erfolg. Kraichtal ist ein interessantes Pflaster", sprachen auch der Bundestagsabgeordnete Christian Jung (FDP), der Landtagsabgeordnete Joachim Kößler (CDU) und Thomas Nowitzki aus Oberderdingen als Kreisvorsitzender im Namen der Bürgermeister aus der Region Grußworte.

Ebenfalls anwesend waren das neue Landtagsmitglied Ansgar Mayr (CDU) aus Bretten, Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick sowie die Bürgermeister Tony Löffler aus Ubstadt-Weiher und Bernd Killinger aus Forst. Auch die beiden unterlegenen Kandidaten Jonas Lindner und Lucien Kaczányi gratulierten ihrem Kontrahenten. Die drei weiteren Bewerber spielten, wie schon beim ersten Durchgang, keine Rolle und erreichten insgesamt nur 31 Stimmen. Die gebürtige Gochsheimerin Susanne Lindacker (Grüne) hatte vor dem zweiten Wahlgang wie berichtet ihre Bewerbung zurückgezogen.

Nach Berthold Zimmermann, Horst Kochendörfer und Ulrich Hintermayer hat die 1971 gegründete Stadt Kraichtal mit Tobias Borho künftig ihren vierten Bürgermeister. Wahlberechtigt waren insgesamt 11.793 Einwohner, wovon 7237 ihre Stimmen (61,4 Prozent) abgaben. Über 4500 Briefwahlunterlagen waren zuvor beantragt worden, was sich auch in den insgesamt elf örtlichen Wahllokalen widerspiegelte.

Borho, der künftig "zusammen mit den Bürgern und dem Gemeinderat für Kraichtal" arbeiten möchte, hatte die Urnenwahl in sieben von neun Stadtteilen für sich entschieden. Lediglich in Bahnbrücken und Unteröwisheim lag Lindner vorne. Dieser sprach, ebenso wie Kaczányi, von einem fairen, im Zeichen der Corona-Pandemie geführten Wahlkampf, der "anstrengend war, aber auch Spaß machte". Dass jeder der Kandidaten das Zeug und die Qualifikation hatte, ganz oben auf dem Stuhl zu sitzen, verdeutlichte auch die Aussage des Bundestagsabgeordneten Jung, der meinte: "Alle drei haben gezeigt, dass sie gute Bewerber für ein Bürgermeisteramt sind." Dies sei wichtig, damit auch künftig in der Kommunalpolitik fähige Menschen Verantwortung übernehmen würden.

Bekanntlich geht die Ära von Amtsinhaber Hintermayer (CDU) nach 16 Jahren Anfang Mai zu Ende. Dann wird mit SPD-Mann Borho ein neuer Verwaltungschef für die nächsten acht Jahre in Kraichtal auf dem Bürgermeisterstuhl sitzen.