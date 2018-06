Sinsheim. (fro) Zu einem kurzen Stromausfall kam es in der Nacht zum Montag im gesamten Stadtgebiet. Während eines heftigen Unwetters, das über der Region herniederging, schlug wohl ein Blitz gegen 0.10 Uhr in eine Hochspannungsleitung ein, was für eine kurze Störung im Stromnetz sorgte.

Zwar dauerte diese laut Jörg Busse, Pressesprecher von Netze BW, nur weniger als eine Minute. Dies reichte jedoch aus, um die Kühlregale und Kühltruhen der Kaufland-Filiale in der Martin-Luther-Straße für einige Stunden außer Gefecht zu setzen: Das gesamte Kühl-Sortiment war aufgetaut worden und musste fachgerecht entsorgt und neu beschafft werden.

Damit war das Marktpersonal seit den frühen Morgenstunden des Montags beschäftigt, wie Kaufland auf Anfrage mitteilte. Außer kurzzeitig leerer Frischeregale gab es jedoch keine Einschränkungen für die Kunden.