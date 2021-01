In Mitleid erregendem Zustand tappte der räudige Jungfuchs in die Lebendfalle. Die von Parasiten ausgelöste Krankheit könnte für Sinsheim zum Problem werden. Foto: Jürgen Ebert

Sinsheim. (tk) Der junge Fuchs war vom Milbenbefall schwer gezeichnet: Abgemagert bis auf die Knochen und mit kahlen, wunden Stellen im Fell kroch er – wohl auf der Suche nach Essbarem – in die Lebendfalle, die Jagdpächter Jürgen Ebert gestellt hatte. Ein Mitleid erregender Anblick und für Ebert Bestätigung einer schlimmen Vermutung: Die Räude grassiert in Sinsheim.

Ein Ereignis mit großer Tragweite. Denn schon vor einigen Wochen hatte der Sinsheimer im Großen Wald am Fuß des Fernsehturms eine genauso flüchtige wie beunruhigende Beobachtung gemacht, als er kurz einen Fuchs durchs Fernglas sah, an dessen Schweif – "Lunte", wie Jäger dazu sagen – alle Haare fehlten. Der neuerliche Fund bestätigt Ebert jetzt, "dass die Krankheit auf der Gemarkung ist".

Räude ist hoch ansteckend, kann nicht nur Hunde und Katzen treffen, sondern auch andere Säugetiere und den Mensch. Bei ihm und domestizierten Tieren ist die Krankheit behandelbar. Überträger ist ein kleines Spinnentier, die Sarcoptes-Milbe, die sich von Zellen und Gewebeflüssigkeit der Wirtstiere ernährt. Die Milben bohren sich nach dem Befall durch die Haut und Hinterlassen dort Eier und Kot. Das juckt fürchterlich und nimmt den Wirtstieren oft alle Kondition, bis zum Siechtum. Der gefangene Fuchs hatte am Rücken haarlose Stellen und Schorfkrusten und war bis auf 4,5 Kilogramm abgemagert. Ebert erlöste ihn mit einem gezielten Schuss.

Dass die Lebendfalle, die mit behördlicher Genehmigung zum Fang von Nutrias in einem Garten unweit der Elsenz stand – und damit mitten im Wiesental – kommt erschwerend hinzu: Das Naherholungsgebiet im Herzen der Stadt ist bei Hundehaltern und Spaziergängern genauso beliebt wie als Revier von Hauskatzen und Rückzugsort kleinerer wilder Tiere. Und eben auch von Füchsen. Allerdings stellt Ebert klar, dass es "zu kurz greift", das Wiesental als besonderes Gefährdungsgebiet zu begreifen. Theoretisch bestehe nun im gesamten Stadtgebiet "eine latente Gefahr".

Dies versteht, wer die Räude und das Verhalten von Mensch und Tier versteht, die in Sinsheim oft dicht auf dicht leben: die streunende Katze in den Wiesen am Stadtrand; der im Vorgarten gesichtete Fuchs; der Hund, der hier durchkommt, mit seinem Halter. Füchse paaren sich außerdem zurzeit, was zu mehr Begegnungen innerhalb der Art führt – und zu einem größeren Ansteckungsrisiko. Und stirbt ein Tier, so wälzt sich oft ein anderes in dessen Aas. Bei all dem kann es zur Übertragung kommen, zumal Räudemilben drei Wochen und länger ohne Wirtstier im Gras, im Laub und am Boden überleben.

Füchse kommen im Kraichgau flächendeckend vor, auch in bewohnten Gebieten, weiß Ebert. Nachdem die Tollwut beim Fuchs durchs Impfen in den 1990er-Jahren verschwunden war, sei der Fuchsbestand in den letzten 20 Jahren stark gestiegen und es kämen andere Krankheiten zum Zug, wie jetzt die Räude. Zwar hätten die Jäger versucht, den Fuchsbestand durch intensive Bejagung zu reduzieren, dennoch hätten Füchse Bestandszahlen erreicht, die über jenen einer verträglichen Population lägen: Dieses Über-Wachstum reduziere die Natur nun durch Krankheiten. Acht bis zehn Füchse, schätzt Ebert, leben derzeit in Sinsheim auf 100 Hektar Fläche. Eine Zahl, die darauf hindeute, was durch die Räude passieren könne: Die Krankheit berge "immenses Tierleid in sich ohne viel dagegen tun zu können", sagt Ebert. "Teuflisch ist die Lage nicht, aber ernst."

Wann es den letzten Räude-Fall in Sinsheim gab, ist unklar; vor Jahren gab es Anzeichen in Eppingen, kürzlich in der Rheinebene. Räude ist meldepflichtig: Die Untere Naturschutzbehörde und das städtische Ordnungsamt sind informiert. An Hundehalter ergehe kommende Woche die "dringende Bitte", Tiere an der Leine zu lassen und auf den Wegen zu bleiben.