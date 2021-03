Derzeit gibt es keinerlei Markierungen an den Parkflächen. Daher ist auch die Tür zum Spielplatz immer wieder versperrt. Das soll sich nun ändern. Foto: Anjoulih Pawelka

Ittlingen. (jou) Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Festhalle haben sich die Ratsmitglieder unter anderem mit der Ortssanierung beschäftigt. Dabei ging es zum einen um das Gebiet "Ortsmitte II". Die Gemeinde möchte hier die Parkplätze hinter dem Rathaus sanieren. Da diese Flächen allerdings außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets liegen, musste der Gemeinderat erst einen Satzungsbeschluss fassen, der das betroffene Grundstück in den Sanierungsplan mit einbezieht. Dies war nötig, um Fördermittel dafür abrufen zu können.

Wie Bürgermeister Kai Kohlenberger erklärte, sind die Maßnahmen des Gebiets in den "letzten Zügen". Eigentlich wäre das Programm nun Ende April ausgelaufen. Nun wird es auch wegen Corona bis Herbst verlängert. Somit sei es eben möglich, auch noch die Parkplätze zu sanieren und dafür einen Teil der restlichen Gelder aus dem Sanierungsprogramm zu verwenden. Das haben die Gremiumsmitglieder schon in der nicht-öffentlichen Sitzung im Dezember beschlossen. Dabei rechnen sie mit 250 Euro Zuschuss pro Quadratmeter. Kohlenberger hat das Ingenieurbüro "Willaredt" aus Sinsheim bereits vor Weihnachten mit den Ingenieursleitungen beauftragt. Auch diese werden aus den Landessanierungsprogramm bezahlt.

Die Parkplätze sollen künftig 2,7 Meter anstatt 2,50 Meter breit sein. Ebenso soll die Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Zur Auswahl standen drei Varianten. Bei der Ersten wären die Flächen so angeordnet worden, dass insgesamt 43 Autos dort hätten parken können. Schlussendlich haben sich die Ratsmitglieder aber für eine andere Möglichkeit entschieden. Bei dieser Variante gibt es nur 35 Stellplätze, die dafür aber breiter sind. Außerdem wird die Parkfläche zum Spielplatz ausgespart. Ebenso sollen von Richtung Rathaus/Festhalle und Grundschule kommend schon Leerrohre verlegt werden, um in Zukunft einen Glasfaseranschluss der Gebäude zu ermöglichen. Und auch die Umgestaltung des südlichen Eingangsbereichs der Festhalle ist in den Plänen vorgesehen. Dieser soll barrierefrei werden.

Die Kosten für die Maßnahme sind auch vom Baugrundgutachten abhängig. Das Ingenieurbüro rechnet aber bei einer Fläche von rund 1250 Quadratmetern mit 200.000 bis 250.000 Euro und würden unter der Förderobergrenze bleiben.