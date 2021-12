Wenige Tage nach dem Brand macht sich Angela Salerno ein Bild vom Ausmaß der Schäden in der Wohnung ihrer Eltern in der Sinsheimer Weststadt. Ein kleines Feuer hat zu großen Verwüstungen geführt. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Ruß drang in die kleinste Ritze und bis in den letzten Spalt. Angela Salerno zeigt die Überbleibsel nach dem Wohnungsbrand ihrer Eltern. Das Feuer in der Dreieinhalbzimmerwohnung in der Dresdner Straße in der Gartenstadt hat die Familie traumatisiert und in große Schwierigkeiten gebracht, in einer ohnehin schon schwierigen Zeit.

Keine 15 Minuten hat es gebrannt, und lediglich 100 Liter Löschwasser habe die Feuerwehr gebraucht, sagt die 39-Jährige. Doch das Ausmaß der Verwüstung ist riesig: Eine schwarze Schicht aus feinstem Staub überzieht alles, deren ölige Konsistenz an Fingern klebt und sich regelrecht hineingefressen hat in Möbel und Oberflächen, die hinter Schränke und Bilderrahmen kroch, bis ins Innenleben der technischen Geräte. "Wir wissen nicht, was zu retten ist", sagte kurz nach dem Brand die junge Frau. Mehr als ein Monat zog seither ins Land, erst allmählich habe die Familie "sowas wie einen Überblick".

Ein Wohnungsbrand werfe Fragen auf, die man sich zuvor niemals zu stellen glaube: Wohin jetzt? Wohin morgen und danach? Welchen Part übernimmt welche Versicherung? Gibt es eine solche? Ist der gute Holztisch, der es überlebt hat, vielleicht kontaminiert und gesundheitsschädlich? Geht der beißende Geruch jemals wieder weg? Was lässt sich reinigen? Besteht Kurzschlussgefahr? Und wo und wie muss dieses oder jenes entsorgt werden?

Strohmatten hängen aus der Zimmerdecke. Die Feuerwehr hat sie aufgewuchtet und "zum Glück" keine Glutnester gefunden. Auch die ersten Signale eines Gutachters, von Handwerkern und Gebäudeversicherung stimmten optimistisch, dass sich einiges reparieren lasse und zumindest ein Teil des Schadens übernommen wird. Eine Hausratversicherung bestehe allerdings nicht.

Und auch die Brandermittler der Polizei, die sich in solchen Fällen zwangsläufig vor Ort einfinden, hat die ur-menschliche Komponente des Brands durchaus berührt: "das Grablicht" auf einem Beistellschrank, das die Flammen wohl verursacht hat.

Das Licht, eine Kerze in einem Glas mit Deckel, schildert Salerno, brannte "als ein Gedenken" für ihren verstorbenen Großvater. Dessen Grab regelmäßig zu besuchen, sei wegen der weiten Entfernung kaum möglich, also pflegte Salernos Mutter mit Hingabe dieses Kerzenlicht unter seinem Foto. Seit dem Tod des Vaters vor knapp einem Jahr sei dies ein Brauch gewesen. Nie sei etwas passiert. Bis zu jenem Novemberabend, an dem Salernos Eltern nur einen kurzen Besuch machten. Als sie zurückkamen, lag Rauch über dem Viertel, Anwohner hatten bereits die Feuerwehr alarmiert, die nahezu zeitgleich mit den Eltern eintraf.

Beide hatten großes Glück, wie sich herausstellte: Das Feuer im Hausflur schnitt die Räume voneinander ab. Die Flammen loderten vor einer Tür. Die Wohnung liegt im dritten Stock. Wären die Eltern zu Hause gewesen, glaubt Salerno, hätte das Schlimmste passieren können.

Beide wurden noch am selben Abend im Haus von ihrer Schwester und deren Mann untergebracht. Eine schwierige Wohnsituation, schildert Salerno: Ihr Vater ist Rentner und chronisch krank, gehört der Hochrisikogruppe bei Atemwegserkrankungen an. Die Schwester ist Erzieherin, hat selbst kleine Kinder – in Zeiten des Sars-CoV 2-Virus eine ungünstige Konstellation, sagt Salerno. Doch nicht einmal die zwei Zimmer der Wohnung, die unbeschadet blieben, sind mehr bewohnbar, Bad, Flur und Küche sind völlig zerstört – und um Bewohner herum zu sanieren, dies ginge sowieso nicht. Die Schadenshöhe schätzt Salerno auf mindestens 60.000 Euro; übernehme die Versicherung lediglich die Hälfte, "dann haben wir ein Problem", sagt die Angestellte, die in Sinsheim aufgewachsen ist. Inzwischen steht fest, dass die Wohnung kernsaniert werden muss. Nicht einmal die Fenster haben den Brand unbeschadet überstanden.

Als Töchter betrachten sich Angela Salerno und ihre Schwester "als die ersten, die helfen". Sicher könne man Unterstützung brauchen, aber es falle ihnen nicht leicht, sich das einzugestehen. Dankbar sind sie für jedes Hilfsangebot, käme mehr zusammen als das, was dringend gebraucht wird, wolle man den Betrag "auf jeden Fall für einen guten Zweck weitergeben".

Info: Rückfragen an Angela Salerno per E-Mail an Angela.Salerno@gmx.de; Spenden an IBAN: DE35.6729.2200.1501 5611 81; Verwendungszweck: Brandschaden