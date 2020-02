Die über 1000 Zuhörer hingen Margot Käßmann an den Lippen. In ihrem rund einstündigen Vortrag brachte sie die Gäste zum Lachen und zum Nachdenken. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Mit einer Mischung aus Predigt und Vorlesung im lockeren Erzählstil hat Margot Käßmann über 1000 Zuhörer in der ausverkauften Dr.-Sieber-Halle begeistert. Die ehemalige Landesbischöfin schaffte es, mit einem Mix aus den Zehn Geboten, Martin Luther und vielen Beobachtungen aus dem Alltag so über christliche Werte in unserer Gesellschaft zu sprechen, dass einige Gäste gerne noch länger zugehört hätten.

So manche Begriffe, die dabei fielen, wirkten etwas angestaubt, sind aber doch top-aktuell, darunter Gemeinsinn, Demut, Solidarität und Dankbarkeit. Denn die Menschen sind ihrer Ansicht viel zu wenig dankbar. Sie kritisierte Geiz, der nicht zuletzt dank der Werbung eines Elektromarkts wieder populär geworden sei.

"In der Bibel steht nicht: ,Selig sind die Schnäppchenjäger.‘", betonte sie. Und plädierte für eine "Ethik des Genug". Dies gelte auch für die Wirtschaft: Denn diese solle in erster Linie den Menschen dienen. Und Besitzer von Aktien sollten sich einmal fragen, ob "eine Wahnsinns-Rendite in ganz gerechten Zusammenhängen" möglich ist.

Käßmann mahnte für neue Konzepte der Gemeinschaft. Beispielsweise, indem man selbst weniger vor dem Fernseher sitzt und sich dafür mit dem älteren Nachbarn unterhält. Oder Kinder und die Erziehungsleistung der Eltern wertschätzt. "Sie sind gesegnet" – so sei Ursula von der Leyen begrüßt worden, als sie in den USA mit ihren sieben Kindern in einen Einkaufsladen gegangen sei. In Deutschland falle die Begrüßung mit "Dass ihr mir hier aber nichts anfasst!" deutlich kühler aus.

Sie zeigte sich überzeugt, dass unser Land von christlichen Traditionen zusammengehalten wird, nicht nur vom Arbeitseifer. Doch dazu müssten auch Kinder zunächst einmal wissen, was in der Bibel steht. Sie habe erlebt, dass ein Junge in der Kirche vor dem gekreuzigten Jesus steht und sagt: "Boah, was ist dem den passiert?" Mittlerweile müsse sie sich schon für ihren Glauben rechtfertigen.

Dabei stecke in der Bibel viel Weisheit, unter anderem in den Zehn Geboten: So beispielsweise, wenn es darum gehe, den Feiertag zu heiligen. Als früher am Samstag um 13 Uhr die Läden zugemacht haben, "sind wir am Wochenende nicht verhungert", sagt Käßmann mit einem Lächeln auf den Lippen und die Zuhörer applaudieren. Mittlerweile habe sie den Eindruck, dass die ständige Verfügbarkeit und Reizüberflutung die ganze Gesellschaft in Richtung Burn-out treibe.

Natürlich sei es im täglichen Leben nicht immer leicht, alle Tugenden und gute Vorsätze umzusetzen. "Das Schlimmste sind die eigenen Fehler", räumte sie ein und verwies auf eigene Erfahrungen: Vor zehn Jahren war sie schwer angetrunken mit dem Auto über eine rote Ampel gefahren und von der Polizei erwischt worden. Sie erntete dafür viel Kritik und trat von ihrem Amt als Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie vom Bischofsamt zurück.

Kritisch beantwortete sie manche Frage oder Aussage der Zuhörer: Christliche Werte müssten vorgelebt und könnten nicht in der Schule gepaukt werden. Zum Thema Meinungsfreiheit und Meinungsmache befand sie, dass die Medien in Deutschland sehr frei berichten. Die Menschen seien vielmehr gefordert, sich selbst zu informieren, und zwar umfassend und nicht aus zweifelhafter Quelle.

"Ich habe das Gefühl, dass die Meinungsfreiheit von jenen bedroht ist, die nicht mehr zuhören." Und ein Patentrezept für mehr Interesse an der Kirche habe sie auch nicht. Allerdings störe sie eine häufige erlebte Befangenheit: Immer wieder werde sie gefragt, ob man in der Kirche lachen, klatschen oder ein Kind stillen darf. Natürlich dürfe man.

"Lasst uns unser Land nicht schlechtreden", appellierte sie am Ende des rund einstündigen Vortrags.