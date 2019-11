Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Er gab das Ja-Wort vor einem Millionenpublikum, die Scheidung fand vor kleinerer Kulisse statt: Der Helmstadter Aron Schweizer war letztes Jahr Kandidat bei der Sat.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick". Dass es mit seiner Ehefrau Selina, die er erst an dem Tag kennenlernte, als er sie heiratete, nicht geklappt hat, wissen die Zuschauer des TV-Formats. Was danach passierte, und was Schweizer mittlerweile geplant hat, wissen die meisten wohl nicht.

Geschieden sind die beiden seit dem 1. Oktober, rechtskräftig ist die Scheidung allerdings noch nicht, erklärt Schweizer. "Wahnsinn, was für ’nen Rattenschwanz das nach sich zieht", sagt er. War es nicht naiv, im Fernsehen eine Frau, die er zuvor noch nie gesehen hatte, zu heiraten? "Ich habe dran geglaubt", sagt Schweizer, und man nimmt ihm das auch ab. Er bereue nichts, würde es "mit dem heutigen Wissen" aber nicht mehr machen. Mit Selina verstehe er sich weiterhin gut. Und während der Sendung habe er tolle Leute kennengelernt.

Eine Freundin hat er derzeit nicht. "Ich bin mit meiner großen Liebe, der Musik, verheiratet", sagt er. Und er versichert, dass er tatsächlich wegen der Hoffnung auf die große Liebe bei der etwas anderen Dating-Show teilgenommen hat, und nicht, um etwa Berühmtheit zu erlangen oder seine Musik bekannter zu machen. "Ich mache seit 15 Jahren Musik", erklärt er, stand unter seinem Künstlernamen "KXD" mit bekannten Künstlern, darunter Rapper Kool Savas auf der Bühne, nahm eine CD mit Olli Banjo auf (erscheint März 2020) und wird nächstes Jahr mit Silla, ehemals bei "Aggro Berlin", auf Tour gehen, um einen gemeinsamen Song zu spielen. Zudem ist er als Songwriter für andere Musiker tätig. In der "Szene" sei seine Episode bei "Hochzeit auf den ersten Blick" eher hinderlich. "Das wird da nicht gern gesehen." Außerdem glaube er nicht, dass Leute, die Sat.1 schauen, "meine Musik hören".

Dann kommt Schweizer auf die Folgen seiner Bekanntheit zurück. "Leute sprechen mich an", sagt er. "Von witzig bis unverschämt ist alles dabei." Allerdings wäre es ihm lieber, wenn ihn die Leute wegen seiner Musik, und nicht wegen der Sendung anquatschen würden, gesteht er und lacht. Das Bild, das von ihm in der Sendung gezeichnet worden sei, kriege man nicht mehr weg. Das sei auch ein Problem, wenn es um die Frauen gehe: "Man erlebt krasse Sachen", sagt er, und erzählt von "unmoralischen Angeboten". Die richtige Freundin zu finden, sei jetzt "deutlich schwerer als vorher". Er könne sich eben nicht sicher sein, ob Frauen an ihm oder nur an seiner "Berühmtheit" interessiert seien.

Schweizer erzählt von Angriffen fremder Leute, die ihn nach der Show auf Facebook beschimpften. Nach der 500. Nachricht und der 500. Person, die man blocken müsse, zweifele man schon an der Welt. "Das Internet ist voller Hass. Wenn man da nicht einen standhaften Geist hat - kein Wunder, dass Leute da depressiv oder alkoholabhängig werden", sagt er. Das könne einem "das Genick brechen".

Laut Schweizer gehe es aber darum, aus dem Schlechten etwas Gutes zu machen. Deshalb habe er in den letzten Monaten einfach abgeschaltet, eine Internetpause eingelegt und sich ganz auf die Musik konzentriert. Insgesamt sitze er auf 1370 fertigen Liedern, 60 davon haben die Qualität, die er sich wünscht. "Man braucht nur einen Hit", um den Durchbruch zu schaffen. "Bei den 60 Songs sollten ja zwei halbe Hits dabei sein." Die Stilrichtung: "Großteil poppig und Hip Hop." 13 davon werden jetzt in einem Album erscheinen, einen Vorgeschmack gibt es bei einer "Pre-Listening-Party". Dann wird er auch seine neue Single "Ich will hoch mit dir fliegen" präsentieren. Weiterhin geplant: ein "Mixtape" mit 20 alten Liedern.

Hat er Angst, dass es mit seiner musikalischen Karriere nicht klappen könnte? "Gar nicht", antwortet Schweizer sofort. "Musik ist mein Lebenselixier." Sie habe ihm nach einem Unfall vor zehn Jahren, nach dem er im Koma lag, bei der Genesung geholfen. Wohl auch ein Grund, warum Schweizer sagt: "Ich mache das, was ich fühle."

Info: "Kein Konzert im normalen Sinn" hat Aron Schweizer im Subito, Freitagsgasse 13, Sinsheim, angekündigt. In familiärer Atmosphäre "mit ein paar Bier an der Bar" will er dort am Samstag, 2. November, ab 18 Uhr sein neues Album präsentieren. Das eigentliche Konzert beginnt um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Video zur Single "Ich will hoch mit dir fliegen" erscheint in Kürze.