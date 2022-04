Von Thomas Weber und Friedemann Orths

Helmstadt-Flinsbach. Protestmarsch auf der einen, 5G-Online-Infoveranstaltung auf der anderen Seite: Der geplante Funkmast der Deutschen Funkturm GmbH, eine Telekom-Tochter, beschäftigt die Flinsbacher und sorgt für Unmut im Ort. Das wurde bei zwei Veranstaltungen deutlich, die eine organisiert von Ortsvorsteherin Anke Vierling, die andere angemeldet von den Gegnern des Projekts.

> Der Funkmast soll laut dem Bauantrag auf dem Gewann "Vorderer Hoheberg", auch "Schlossbuckel" genannt, auf einem Privatgrundstück errichtet werden. Er wird rund 40 Meter hoch und soll die Bereiche 700 Megahertz, 800 bis 900 Megahertz und gegebenenfalls den Bereich um 2,1 Gigahertz nutzen. Die höheren Frequenzbereiche 3,x Gigahertz, die für 5G-Netze verwendet werden, werden in den Städten genutzt, da dort mehr Nutzer in kleineren Funkzellen bedient werden müssen, erläuterte Ingo Reinhardt, Kommunalmanager der Telekom, beim Bürgerdialog. Grund des Baus ist laut Reinhardt die fehlende Telekom-Netzabdeckung im Wollenbachtal.

> Bei der Protestveranstaltung zur gleichen Zeit wurden drei Hauptkritikpunkte deutlich, die die laut Polizei 120 bis 150 Teilnehmer auch auf Plakate geschrieben hatten: "Funkturm ja, Standort nein", "Kein Funkturm in 150 Meter" oder Bedenken wegen der Strahlung. Die Menge lief dann zum vorgeschlagenen Bauplatz. Für Tanja Frank ist die Landschaft um das Dorf ein "Naturparadies", das der Funkmast zerstören würde. Sie glaubt auch, dass die Strahlung sensible Menschen krank machen könnte. "Warum so nah, warum da?" fragt sie und sagt: "Die Leute leben in Angst."

> Bedenken oder Angst wegen der Strahlung wollten Dr. Florian Kohn und Pascal Kreling vom Bundesamt für Strahlenschutz beim Bürgerdialog ausräumen. Anhand von Beispielen machten sie verständlich, wie die Belastung durch die von der Funktechnologie ausgehenden Strahlung wirkt, und mit welcher Belastung im Wollenbachtal zu rechnen ist. Es werde davon ausgegangen, dass eine Leistung von vier Watt pro Kilo Körpergewicht innerhalb von 30 Minuten zu einer Körpererwärmung von einem Grad führt. Bei diesem Wert gehe man davon aus, dass Schädigungen möglich sind. Der Grenzwert, an den sich die Funkanbieter halten müssen, betrage in Deutschland 0,08 Watt, die maximal pro Kilo Körpergewicht auftreffen dürfen und damit die Körpertemperatur um rund 0,02 Grad erwärmen könnten. Tatsächlich ausgelastet werde der Grenzwert aber nur zu wenigen Prozent, was Messungen in der Region auch bestätigt hätten. Man sei daher sehr weit weg von einer Belastung, die negative Auswirkungen auf den Menschen haben kann, erläuterten sie unisono.

> Dass man "von gar nichts gewusst" habe, kritisiert Heiko Emmert beim Protestmarsch. Erst nach dem Beschluss des Gemeinderats hat er von dem Projekt erfahren. Er hätte sich gewünscht, dass man gemeinsam nach einem geeigneten Standort gesucht hätte, mit dem alle Orte zufrieden sind. Die "Art und Weise" der Entscheidung, nämlich dass der Vorschlag des Ortschaftsrats, die Zustimmung erst nach weiteren Infos der Telekom zu erteilen, vom Gemeinderat abgelehnt wurde, bemängelt auch Hans Sonntag. Den Netzausbau findet er nicht schlecht, sagt aber auch, dass wegen der mangelnden Kommunikation bei ihm ein "Eindruck des Vertuschens" entstanden ist. "Uns hat keiner gefragt", sagt auch Anna Humpa, deren Mann Bernd die Webseite der Bürgerinitiative betreibt.

Sie wohnen mit ihren Kindern wohl am nächsten am geplanten Standort. In wenigen Minuten wurde der Antrag im Gemeinderat behandelt, "da wurden wir einfach ignoriert". Anna Humpa betont außerdem, dass der Protestmarsch für sie keine Gegenveranstaltung zu Vierlings Bürgerdialog sein soll. Sie protestiert gegen den Standort. Friedrich Karl aus Bargen kann mit dem Standort leben, sagt er, er würde den Mast aber auch von seinem Wohnzimmer aus sehen. Er kann die Bedenken der Flinsbacher jedoch nachvollziehen und hat sich dem Protest aus Solidarität angeschlossen. Als Physiker ist er sich sicher, dass die Strahlung nicht gefährlich für Menschen ist. Aber auch er kritisiert, dass der Bauantrag "ohne Rücksprache entschieden wurde".

> Schon zuvor hatten Ex-Ortschaftsrat Helmut Nuß und Walter Zuck gegenüber der RNZ Kritik an der Gemeinde geübt. Schreiben an Ortsvorsteherin und Bürgermeister seien nicht beantwortet worden. Beide haben sich gefragt, ob die Telekom oder die Gemeinde die Öffentlichkeit zu spät informiert haben.

> Keine Reaktion von der Gemeinde sei auf die Telekom-Anfragen gekommen, sagte Kommunalmanager Reinhardt. Man sei im November 2020 und Februar/März 2021 auf die Gemeinde zugegangen und habe auf Basis von Voruntersuchungen nach einem passenden Standort gesucht. Nachdem von der Verwaltung keine Reaktion erfolgt sei, habe sich die Firma auf die Suche gemacht und mit einem privaten Grundstücksbesitzer einen Pachtvertrag über das jetzige Grundstück geschlossen, auf dem der Funkmast errichtet werden kann. Reinhardt sagte, dass die Telekom nicht unbegrenzt warten könne, bis sich die Kommunen beteiligen.

> In der Fragerunde der 5G-Veranstaltung meldeten sich Frank Nuß, Kai Bräumer, Holger Nuß, Julian Emmerich, Steffen Gagel, Anke Vierling, Heiko Heiss, Andreas Frank und Ralf Rüdinger zu Wort. Dabei wurde die Frage, warum die Informationsveranstaltung erst jetzt stattfand und sich Bürger deshalb übergangen fühlen, nicht abschließend beantwortet. Klar wurde auch, dass nur noch baurechtliche Belange zu einer Änderung des Vorhabens führen können, nachdem die Telekom bereits selbst einen Standort gefunden und einen Pachtvertrag abgeschlossen hat.

> Über einen angeblich besseren Standort sei die Telekom zumindest bis zum Bauantragsverfahren nicht informiert worden. Eine diesbezügliche gemeindeinterne Besichtigung hat am 15. März stattgefunden, informierte Vierling. Bereits bestehende Masten anderer Anbieter wolle die Telekom nicht mitnutzen, da das nicht wirtschaftlich sei.

> Die Nähe zum Ort führe laut der Fachleute nicht zu einer nachteiligen Strahlenbelastung. Lediglich in einem Bereich von drei Metern direkt um die Antenne solle man sich nicht dauerhaft aufhalten. Zu der Aussage, dass ein Abstand von 400 Metern zum Sendemast nötig sei, um kein erhöhtes Krebsrisiko zu haben, wurde erläutert, dass es dazu keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse gebe. Entsprechende Studien hätten fundamentale wissenschaftliche Standards nicht eingehalten und seien auch nicht verifiziert.

> Änderungen in der technischen Ausstattung oder der Frequenzen bedürften immer eines neuen Genehmigungsverfahrens, sodass auch bei künftigen Anpassungen eine Überprüfung nach dem neuesten Stand der Technik stattfinde. Die Strahlenbelastung der Masten in der Gegend würden beim Genehmigungsverfahren immer als Einheit betrachtet, sodass Grenzwerte auch bei überlappenden Funkzellen einzuhalten seien. Dass Handys bei einer schlechten Verbindung versuchen, über eine höhere Leistung die Sprach- oder Datenverbindung zu verbessern, wurde bestätigt. Im Umkehrschluss, so wurde dargestellt, diene eine bessere Verbindung damit auch der Reduzierung der Belastung in der Nähe des menschlichen Körpers, da die Handys, Tablets oder PCs ja auch Sender sind.

> Die Beleuchtung des Funkmasts durch ein Signallicht in der Nacht ist genauso wenig vorgesehen wie eine rot-weiße Bemalung. Allerdings könne das von der Baurechtsbehörde gefordert werden. Auch von der Denkmalbehörde wurden bis dato gegen das Bauvorhaben keine Bedenken geäußert. Kenner vermuten in der Nähe den ehemaligen Standort einer Burg. Sybille Neuß und Moderator Dr. Thomas Uhlendahl gaben schließlich noch mit auf den Weg, dass Kommunikationsprobleme im Ort und die Bedenken wegen der Veränderung des Ortsbildes nur im Kraichgaudorf selbst gelöst werden könnten.

> Kritik am Bürgerdialog äußerte Frank Nuss im Anschluss in einer Notiz an die RNZ: Es sei eine "einseitige, anonyme Online-Alibi-Veranstaltung" gewesen. Er hätte gerne wissenschaftliche Vertreter der "Gegenseite" und eine "konträre Debatte auf Augenhöhe" verfolgt. Auch monierte er unter anderem die Abwesenheit von Bürgermeister Wolfgang Jürriens und dass anwesende Gemeinderäte nicht beantwortet hätten, warum die Gemeinde nicht auf Anfragen der Telekom reagiert habe.

Jürriens will sich in einem Gespräch mit der RNZ zu den Vorwürfen äußern.