Gemmingen. (isi) Gut zweieinhalb Millionen Euro investiert die Gemeinde derzeit in den Straßenausbau in Stebbach. Nun wird es vermutlich mehr, denn der zweite Bauabschnitt muss erneut ausgeschrieben werden. Zum ersten Bauabschnitt gehört die Eichendorffstraße, die bereits ihren neuen Belag hat. Dabei ist es mit einer neuen Deckschicht nicht getan: "Die Straßen sind aus den 1960-er Jahren, und der Unterbau ist so marode, dass wir die Straßen komplett neu aufbauen müssen", erklärte Bürgermeister Timo Wolf nun im Gemeinderat.

Derzeit wird die Lenaustraße in Stebbach erneuert. Diese Maßnahme sollte bis zum 1. Oktober abgeschlossen sein. Doch die neuen Wasserleitungen, die ebenfalls mit verlegt wurden, mussten mehrfach mit gechlortem Wasser durchgespült werden, bis sie keimfrei waren, was den Zeitverzug erkläre, so Wolf.

Danach wird mit dem letzten Abschnitt der Straßenerneuerungen für dieses Jahr begonnen: In der Kernerstraße hätten die Arbeiten schon seit 2. Oktober vorangehen sollen, nun jedoch verzögere sich der Ausbau um wenige Wochen. "Wir hoffen, dass wir dort nächste Woche beginnen können und wollen noch vor den Weihnachtsferien fertig sein, wenn das Wetter mitmacht", so der Bürgermeister. Für den diesjährigen Ausbau sind rund eine Million Euro veranschlagt. Bisher liege man gut im Kostenrahmen.

2019 wird der zweite Bauabschnitt in Stebbach folgen: Dann sind die Hebelstraße und danach die Gartenstraße inklusive der Parkplätze am Friedhof mit dem Ausbau an der Reihe. Bei der Kostenberechnung im Jahr 2015 hat der Planer für den zweiten Bauabschnitt 1,4 Millionen Euro geschätzt. Seither sind die Preise um bis zu 20 Prozent gestiegen, sagte Bürgermeister Wolf. Der Verwaltung ist daran gelegen, die Leistungen auf der Grundlage der Ausschreibungen von 2017 zu vergeben. Damit wäre auch garantiert, dass nicht zwei verschiedene Baufirmen tätig werden, was im Falle einer Gewährleistung mögliche Abgrenzungsprobleme verringere. Deshalb hat Wolf prüfen lassen, ob der Ausbau des zweiten Abschnitts an den gleichen Unternehmer wie seither vergeben werden kann, quasi als Anschlussauftrag.

Die Kommunalaufsicht hat jedoch mitgeteilt, dass dieses Vorgehen wegen der hohen Summe rechtswidrig wäre und Schadenersatzforderungen anderer Firmen und sogar die Rückzahlung der Fördermittel aus dem Ausgleichsstock nach sich ziehen könnte. Deshalb beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung nun einstimmig, die Straßenbauarbeiten für Hebelstraße und Gartenstraße erneut auszuschreiben.