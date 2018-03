Eppingen. (guz) Der Gemeinderat hat am Dienstag per einstimmigem Beschluss einen "Meilenstein" (OB Klaus Holaschke) in der Stadtentwicklung verankert und die Kommune damit zugleich zu einem "finanziellen Kraftakt" (Hartmut Kächele, SPD) verpflichtet: Inklusive Mehrwertsteuer und Baunebenkosten wird die Gartenschau, die Eppingen im Jahr 2021 ausrichtet, nach neuesten Berechnungen fast 17 Millionen Euro kosten - voraussichtlich 7,9 Millionen Euro kommen aus der Stadtkasse, an Zuschüssen und Fördermitteln werden 6,5 Millionen Euro erwartet. Die jetzt beschlossene Entwurfsplanung deckt allerdings einige weitere Maßnahmen und "Unbekanntes" in der Gesamtrechnung noch nicht ab. Dennoch: Die Freude auf die Schau sei groß, wie Klaus Scherer (CDU) und Kächele betonten, und "ein sehr hoher Anspruch" erkennbar, sagte Friedhelm Ebert (FBW): "Die Gartenschau wird Eppingen über die Regionalgrenzen hinaus bekannt machen."

Es gehe um eine riesige städtebauliche Chance, und die werde sich Eppingen nicht entgehen lassen, sagte Holaschke und fügte an, er Gemeinderat habe sich auch der Finanzverantwortung gestellt. "Wir wollen die Gartenschau für 13,8 Millionen durchführen", bekräftigte Bürgermeister Peter Thalmann und sicherte eine "zuschussprogramm-konforme Planung" zu. Die Summe bezieht sich auf die reinen Herstellungskosten der Außenanlagen und die Baunebenkosten ohne Mehrwertsteuer. Eine Million Euro sind als Reserve eingeplant.

Nicht alle Mitglieder des Gremiums scheinen jedoch sicher, dass die aktuellen Zahlen auch unter der Schlussabrechnung stehen werden. War anfangs noch von neun Millionen, später von elf und 13 Millionen die Rede, stehen nun drei Jahre vor der Gartenschau Nettokosten von fast 14 Millionen Euro im Raum. "Bitte schaut, dass die Investitionen nicht weiter in Millionenschritten vorangehen", bat Anton Varga (CDU) die Verwaltung. Peter Wieser (Grüne) sieht die Planung inzwischen zwar beim "richtigen Maß für Eppingen" angekommen, fürchtet aber mögliche "größere Brocken" kommen, die dann zu Einsparungen an anderer Stelle zwingen könnten. Auch für die Bürger sei wichtig, so Wieser, "dass man am Ende einigermaßen auf die geplanten Kosten rauskommt".

Bereits für die jetzt beschlossene Entwurfsplanung hatte das Berliner Büro "Planorama", das den Gartenschauwettbewerb gewonnen und dann den Auftrag für die Umsetzung bekommen hatte, einige Mehrausgaben durch tatsächliche Einsparungen oder zumindest Einsparoptionen an anderer Stelle ausgeglichen. Um die 500.000 Euro Mehrkosten beim Stadtweiher zu kompensieren, wurden beispielsweise einer der fünf geplanten Brücken über die Elsenz geopfert und die Leitungsverlegung dem Budget der Stadtwerke zugeschlagen.

Außer für die Daueranlagen kommen weitere Ausgaben auf die Stadt zu, unter anderem für Grunderwerb, Straßenbau (Postweg) und sämtliche Pflanz- und Pflegemaßnahmen, die zur Durchführung der Gartenschau nötig sind. Als in der Planung "bisher nicht enthalten" - die "großen Brocken", die Wieser fürchtet - werden weitere Posten aufgeführt, etwa die Entsorgung belasteter Böden, neue Strom-, Wasser- und Gasleitungen oder mögliche Schäden durch Hochwasser.

Dennoch: Die Grundstimmung war überaus positiv. Michael Mairhofer (SPD) lobte die "sensationelle Neugestaltung des Mühlkanals", die Wechselwirkung von Altstadt und Gartenschaugelände und die Kreativität von "Planorama" bei der Suche nach Einsparmöglichkeiten. Flächenmäßig sei das Vorhaben der größte Eingriff in den Innenstadtbereich und die größte Anstrengung der letzten Jahrzehnte. Auch sein Fraktionskollege Kächele ist der Meinung, dass sich die Investitionen lohnen, weil hier "Werte für Generationen" geschaffen würden.