Eppingen. (apo) Was wird mit dem Gasthaus Schwanen? Müssen die Parkplätze am Kleinbrückentorplatz den Grünanlagen weichen, wie kommen Anwohner des Gartenschaugeländes in ihre Häuser, und woher kommt all das Wasser, das für den Wasserspielplatz und die Brunnenanlage benötigt wird? Das sind nur einige Fragen, die die Bürger vor der Gartenschau 2021 umtreibt. Bei einem Infoabend in der Stadthalle erläuterten Maik Böhmer vom Architekturbüro Planorama sowie Oberbürgermeister Klaus Holaschke und Bürgermeister Peter Thalmann rund 150 Gästen den Planungsstand und bemühten sich um Antworten.

"Verheerend" sei die derzeitige Wasserqualität der Elsenz, merkte Lothar Auchter an: "Darin kann man kein Kind spielen lassen." Maik Böhmer sah darin kein ganz so großes Problem und begründete das mit den Renaturierungsmaßnahmen, durch die das natürliche Gleichgewicht des Gewässers wiederhergestellt werde. Die Brunnenanlage des Mühlkanals und der Wasserspielplatz würden grundsätzlich mit Leitungswasser versorgt, denn eine Gewässervermischung dürfe es aus rechtlichen Gründen nicht geben.

Das betrifft auch die Versorgung des Weihers auf den Bahnhofswiesen. Dieser soll nicht mit Flusswasser, sondern mit Grundwasser gespeist werden. Auf Nachfrage der RNZ hinsichtlich der Qualität erklärte Böhmer, dass festgestellt wurde, dass die Phosphorwerte zu hoch seien. Um einer Veralgung vorzubeugen, könne man das Grundwasser zur Neutralisierung vorher in eine Pflanzmulde einleiten. Laut Bürgermeister Thalmann könne auch die Entnahme des Grundwassers aus tieferen Schichten eine Lösung des Problems sein.

Keine Antwort gibt es bisher auf die Frage, wie die Anwohner des Geländes während der Gartenschau in ihre Häuser kommen. Durchgangskarte oder doch lieber gleich eine Dauerkarte? "Wir wissen es noch nicht", erklärte Tim Rohrer von "bwgrün.de", der Förderungsgesellschaft für die Baden-württembergischen Landesgartenschauen mbH, der im Frühjahr zur Unterstützung ins Rathaus einziehen wird.

Für Rohrer ist das Flächenpotenzial die größte Herausforderung. Es fehlen vor allem zusammenhängende größere Areale für Veranstaltungen. Gefragt wurde hier besonders nach dem Stand von Gestaltung und Nutzung des Schwanenareals, das ein zentrales Element bei der Gartenschau sein wird. Das Berliner Planungsbüro visualisierte dafür eine große Wiesenfläche, von der eine breite Treppe ans Elsenzufer führt.

Bernhard Mairhofer fand die Erholungsfunktion des Geländes ziemlich einseitig. "Was passiert mit den Gärten, die jetzt noch in Privatbesitz sind?", wollte er wissen. Thalmann versicherte, dass man diese nicht antasten werde, aber sich erhoffe, dass Verwaltung und Grundbesitzer miteinander ins Gespräch kommen. Die an die Stadt verpachteten Flächen werde man 2022 an die Eigentümer zurückgeben. Für die Gärten, die der Daueranlage weichen müssen, werde zum Ausgleich eine neue Gartenanlage an der Scheuerlesstraße errichtet.

Einige Ideen, aber noch keine Lösung gibt es für den Wohnmobilstellplatz und fehlende Parkflächen. Bereits jetzt ist sicher, dass einige Parkflächen am Kleinbrückentorplatz wegen der Anlage der fast drei Meter breiten Altstadtpromenade wegfallen werden. Für Besucher hat man eine Fläche zwischen der Heilbronner Straße und den Gleisanlagen sowie den Festplatz in der Talstraße ins Auge gefasst. Generell sei man aber in vielen Dingen noch in der "Findungsphase".

Für Tim Rohrer ist es ganz normal, dass man jetzt noch nicht auf alle Fragen eine abschließende Antwort hat. Angesichts der frühzeitigen und konsequenten Planung zeigte er sich aber zuversichtlich, dass man gute Lösungen finden wird: "Eppingen ist hervorragend aufgestellt."