Flinsbach. (jubu/mare) Der Brand eines Silos hat am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Flinsbach gesorgt. Ersten Informationen zufolge war gegen 13.20 Uhr bei der Getreidemühle Jäger in einem Silo ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehren aus der Umgebung wurden alarmiert. Die Löscharbeiten sind aktuell noch in Gang.

In dem Silo sind nach ersten Erkenntnissen 50 Tonnen Mais gelagert. Die Ursache ist noch unbekannt, ebenso auch das Schadensausmaß.

Weitere Informationen folgen ...

Update: Dienstag, 15. September 2020, 14.10 Uhr