Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Aus Grundmühle wird Siegelsbacher Mühle - aus Landgasthof Mühlenschenke wird Landgasthof Siegelsbacher Mühle. Es tut sich was im Fünfmühlental. Ein neuer Gastronomiebetrieb ab März, eine neue Location für Hochzeitsfeiern ab Dezember und 13 Ferienwohnungen bis Frühjahr 2020 sollen an der Grundmühle am Mühlbach entstehen.

Im Oktober hatte die Mühlenschenke ihren Betrieb aufgegeben und das Grundstück verkauft. Neuer Besitzer ist der Siegelsbacher Manfred Bauer. "Frau Schmidt hat uns angesprochen und gesagt, dass die Mühle zum Verkauf steht." Dabei entschied sich Bauer "aufgrund der Nachbarschaft dafür", die ehemalige Grundmühle zu übernehmen. Bauer selbst wohnt an der Sommermühle.

Mit dem neuen Besitzer soll alles anders werden, angefangen bei der Anschrift: Kurz nach dem Jahreswechsel beantragte Bauer die Umwidmung von der Grund- zur Siegelsbacher Mühle. "Eine für alle bekannte Adresse wäre von Vorteil."

Da ihm "die Gastro momentan nicht rein passt", begab er sich umgehend auf die Suche nach einem neuen Pächter. Lange musste er nicht warten, ehe er mit Christof und Jörg Ruttinger fündig wurde. Bereits zum 1. März wollen die beiden den Betrieb aufnehmen und mit ihren regionalen Gerichten dem Restaurant wieder Leben einhauchen.

"Die Lage ist ausgezeichnet. Entlang am Wanderweg ,Fünfmühlental’. Es hat einen wunderschönen Biergarten und ist ein schönes Ausflugslokal", freut sich Pächter Christof Ruttinger. Aufgrund der angrenzenden Parkplätze sei die Wirtschaft nicht nur für Wanderer geeignet.

Lange musste der neue Besitzer Manfred Bauer (Mitte) nicht nach neuen Pächtern suchen: Christof und Jörg Ruttinger (rechts) übernehmen ab 1. März den Gastronomiebetrieb Landgasthof Siegelsbacher Mühle. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Aber der neue Besitzer Manfred Bauer plant auf dem Gelände noch einiges mehr. Nach dem Abbruch der stark sanierungsbedürftigen und einsturzgefährdeten Scheune und Schuppen sollen auf dem Areal zwei Neubauten mit identischer Grundfläche mit drei beziehungsweise zehn Ferienwohnungen entstehen.

Der Gewölbekeller unter dem Schuppen soll dabei erhalten bleiben und unter anderen als Waschraum und Fahrradabstellraum mit E-Bike-Lademöglichkeiten genutzt werden. Des Weiteren sind eine Dachterrasse, Terrassen sowie Balkone in Richtung des Mühlbaches in Planung.

Auch zur Waldseite hin soll das Gelände aufgewertet werden. Die vorhandene Heizung, die aus zwei Ölbrennern und Stückholzkessel besteht, soll im Zuge der Arbeiten durch einen Hackschnitzelofen ersetzt werden.

"Wir haben Rücksprache mit dem Landkreis gehalten. Der Bedarf ist da", erklärte Bauer. "Wir wurden bei der Sommermühle immer wieder gefragt, ob wir Ferienwohnungen anbieten", ergänzte seine Frau, die Bad Rappenauer CDU-Stadträtin, Jutta Ries-Müller. Wichtig ist Bauer aber auch, dass die Gastronomie ein Zubrot bekomme. Er wolle nicht, dass die Pächter nur von den Frei- und Samstagen in den Sommermonaten abhängig seien.

Ab Dezember soll es daher auch möglich sein, nach dem Ja-Wort die Hochzeit im Fünfmühlental zu feiern. Dazu soll der Saal in der Gaststätte im Hauptgebäude erweitert und saniert werden. So ist die Einhausung der alten Dachterrasse angedacht, wodurch der Saal Fläche gewinnt, aber sich vor allem zum Mühlbach und zur angrenzenden Wiese orientiert.

Zusätzlich werden die eingeschossigen Gebäudeteile von ihren asbesthaltigen Platten befreit und zu einer neuen Dachterrasse. Diese liegt dann im Süden des Gebäudes und ermöglicht über eine Treppe den Zugang zum Außengelände. Gleichzeitig stellt diese eine Verbindung zwischen Bach, Mühlrad und Wiese her.

"Es soll familien- und kinderfreundlich werden", bekräftigt Ries-Müller. Auf dem Außengelände seien ein Spielplatz und eine Art Streichelzoo geplant. "Die Lage ist prädestiniert dafür", findet Bauer.

Info: www.siegelsbacher-muehle.de