Eschelbronn. (rw) Eine groß angelegte Schnitzeljgad auf dem Fahrrad wird ihren Ausgangspunkt in Eschelbronn haben. Unter dem Leitwort "Rad-Kultur" veranstalten das Verkehrsministerium Baden-Württemberg und der Rhein-Neckar-Kreis vom 13. Mai bis 31. August die Aktion, die zur Spurensuche im Landkreis mit dem Fahrrad einlädt. Auf vier verschiedenen Routen gibt es in den Städten und Gemeinden an jeweils fünf Stationen kleine Aufgaben zu lösen, die am Ende jeder Route ein Lösungswort ergeben. Wer die Routen im Aktionszeitraum mit dem Fahrrad abfährt, kann außerdem ein Pedelec gewinnen.

Eine der vier Touren beginnt in Eschelbronn beim Schreiner- und Heimatmuseum in der Schulstraße. Im dortigen Museumshof haben jetzt rechtzeitig zu Beginn der Aktion Bürgermeister Marco Siesing und Rainer Heilmann vom Heimat- und Verkehrsverein ein Stationsschild angeschraubt, auf dem Hinweise zum nächsten Etappenziel, verbunden mit einem Streckenverlaufsplan, erläutert werden. Außerdem ist das Schild mit einem vierstelligen Geheimcode versehen, aus dem am Ende jeder Route das Lösungswort für das Gewinnspiel gebildet werden kann.

Die Elsenztal/Neckartal-Route, die in Eschelbronn beginnt, ist zwischen 30 und 40 Kilometer lang und kann in etwa zweieinhalb Stunden abgefahren werden. Die anderen Routen beginnen in Sinsheim, St. Leon-Rot und Weinheim. Von den jeweiligen Endpunkten der Route kann mit dem öffentlichen Personennahverkehr die Heimreise angetreten werden.

Wann die einzelnen Touren im Aktionszeitraum abgefahren werden, bleibt den Teilnehmern überlassen.

Auf den vier Routen "Kraichgau", "Oberrheinebene", "Bergstraße" und "Elsenztal/Neckartal" warten bei der "Radschnitzeljagd" jeweils fünf Ausflugsziele darauf, gefunden zu werden. Neben einer kürzeren Route mit einer Strecke von rund 19 Kilometern gibt es für ambitionierte Radler eine längere Route mit einer Strecke von rund 37 Kilometern.

Fahrradprofi muss man jedoch nicht sein, um mitzumachen. "Die Radschnitzeljagd ist kein Wettrennen - es geht darum, Spaß beim Fahrradfahren zu haben und die Region kennenzulernen", erklärte Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, und fügte hinzu: "Start- und Endstation jeder Route liegen in der Nähe von ÖPNV-Haltestellen, so dass die An- und Abreise ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen kann. Die Routen führen außerdem an vielen Badeplätzen entlang. Darum sollten die Radler auch unbedingt Badesachen einpacken."

So funktioniert die "Radschnitzeljagd": Um teilzunehmen braucht man lediglich ein verkehrssicheres Fahrrad und eine Prise Entdeckerdrang. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen die Teilnehmer der Fährte, den Schnipseln, um am Ende das Ziel zu erreichen - eben nur mit dem Fahrrad. Jeder der 20 Weg-punkte ist mit einem Stationsschild ausgestattet. Auf diesem befinden sich der Schnipsel, der den nächsten Wegpunkt verrät, ein Streckenverlaufsplan dorthin sowie ein Stück des vierstelligen Geheimcodes, aus dem am Ende jeder Route das Lösungswort gebildet wird. "Wer es ambitioniert mag, kann alle Routen an vier aufeinanderfolgenden Tagen abradeln. Gemütlicher ist es jedoch, sich die Routen über den Sommer verteilt vorzunehmen", so Beate Otto.

Der offizielle Startschuss zur "Radschnitzeljagd" fällt am kommenden Sonntag im Rahmen des Internationalen Museumstages, zu dem ausgewählte Einrichtungen im gesamten Rhein-Neckar-Kreis Besucher zu einem bunten Programm einladen. Mit dabei sind unter anderem die Alte Schulstube in Meckesheim, das Heidsche Haus in Mauer sowie das Schreiner- und Heimatmuseum in Eschelbronn. Rund um den unteren Kraichbach beteiligen sich das Tabakmuseum Hockenheim und das Heimatmuseum St. Leon-Rot am Aktionstag "Mit dem Rad ins Museum", der anlässlich des einjährigen Bestehens des 65 Kilometer langen Kraichradwegs stattfindet.

Info: Informationen zu Ablauf und Teilnahmebedingungen gibt es auf der Internet-Seite www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis