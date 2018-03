Packen’s an in Eschelbronn: Ehepaar Nicole und Jan Unser, Bürgermeister Siesing und Bauleiter Christian Lange von der Baufirma WHB (von links). Foto: Thomas Seidelmann

Eschelbronn. (ts) Er ist ein Eschelbronner Bub, hat lange dort gelebt und im örtlichen Fußballverein gekickt, und wahrscheinlich kennt den ewig Junggebliebenen jeder im Schreinerdorf. Jan Unser ist aber nicht nur der stets nette Typ von nebenan, sondern auch einer der erfolgreichsten Vermögensberater Deutschlands. Mit seiner Vermögensberatung Eschelbronn und insgesamt fünf Mitarbeitern hat der 37-Jährige sich in 15 Jahren weit über regionale Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Weil er "den steigenden Beratungsbedarf der Kunden" wahrnehme und immer mehr Menschen eine branchenübergreifende Beratung vor Ort aus einer Hand wünschten, unternimmt Unser den nächsten Schritt: Er erwarb das eher unansehnliche Abrissgrundstück in der Neidensteiner Straße (übrigens direkt gegenüber seines aktuellen Büros) und baut an dieser Stelle ein Multifunktionshaus mit vier Wohneinheiten und Büros, so schilderte er sein Vorhaben.

In Anwesenheit von Bürgermeister Marco Siesing fand nun der Spatenstich statt. Der Verwaltungschef freute sich sichtlich über die Schließung dieser für das Schreinerdorf wenig schmeichelhaften Baulücke in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz - schließlich hatte er im RNZ-Interview vor etwa eineinhalb Jahren noch geäußert, dass bei der Ortsbildverschönerung "dicke Bretter" zu bohren seien. Diese Aussage war nicht zuletzt auf die Verwertung des früheren Streib-Areals gemünzt, dessen Erscheinungsbild sich mit Dorfplatz, Zahnarztpraxis und Unser-Neubau jetzt rundet und die Ortsmitte deutlich aufwertet.

Für Jan Unser steht mit dem für Dezember oder Januar angedachten Umzug ins neue Gebäude auch ein nächster Expansionsschritt an. "Wir suchen für das kommende Jahr händeringend Banker und Versicherungskaufleute für den Außen- und Innendienst und wollen auch Vermögensberater und Kaufleute für Versicherungen und Finanzen ausbilden." Wenn man das hört, dann könnte man erahnen, dass das nicht der letzte Unsersche Spatenstich in Eschelbronn war.