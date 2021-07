Von Anjoulih Pawelka

Eschelbronn. (jou) Weil in seiner Wohnung knapp 800 Gramm feuchtes Amphetamin und 31 Gramm Marihuana gefunden wurden, muss ein 33-Jähriger für zwei Jahre und fünf Monate in Haft.

Vor dem Sinsheimer Amtsgericht wollte sich der Angeklagte nicht zur Tat äußern. Lediglich seine Verteidigerin gab eine kurze Stellungnahme ab. Darin beschreibt sie, dass ihr Mandant das Amphetamin, das in einer verschlossenen Tüte aufbewahrt wurde, für jemand anderen gelagert hat. Dafür durfte er von dem Gemisch 10 bis 15 Gramm behalten. Das Marihuana sei allerdings für den Eigenkonsum gewesen. Den Namen des Lieferanten wollte der Angeklagte, der seit März in der JVA in Mannheim in Haft ist, allerdings nicht nennen.

Überhaupt war der 33-Jährige wenig gesprächsbereit. Nicht einmal über seinen Lebenslauf wollte er sprechen. Den allerdings hatte er auch schon der Gerichtshilfe erzählt und war damit einverstanden, dass die Richterin den Bericht vorlas. Aufgewachsen mit vielen Geschwistern, sei seine Kindheit in Ordnung gewesen, bis zum Alter von zehn Jahren. Damals sei in seiner Familie etwas passiert, über das er nicht sprechen könne, das allerdings sein ganzes Leben verändert habe.

Dies war auch der Grund, warum die Verhandlung des Schöffengerichts für kurze Zeit unterbrochen wurde. In einem Rechtsgespräch, das nicht öffentlich war, wurde das Gericht darüber informiert. Der Angeklagte wurde nach dem Ereignis auffällig und mit 13 Jahren zeitweise von zu Hause rausgeworfen. Rund ein Jahr später hat er begonnen, Drogen zu konsumieren. Genommen hat er wohl alles außer Christal Meth.

Auf den 33-Jährigen ist die Polizei nur zufällig aufmerksam geworden. Sie war auf der Suche nach einer anderen Person, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Dabei haben sie auch bei dem Angeklagten in Eschelbronn nach der Person gesucht. Zwar war keiner da, aber das Fenster geöffnet, und ein Schlauch lugte heraus. Da das Fenster mit einer Art Zelt abgedeckt war, was typisch für den Anbau von Drogen ist, sind die Beamten davon ausgegangen, dass der Angeklagte dort eine Marihuana-Plantage betreibt.

Bei der Durchsuchung einige Wochen später hat sich das allerdings nicht bestätigt. Das Zelt war weg. Lediglich das mobile Klimagerät und der Schlauch waren noch vor Ort. Er habe die Anlage zum Trocknen seiner Kleidung genutzt, ließ der Angeklagte verlauten. Bei der Durchsuchung haben die Beamten neben den Drogen in sehr guter Qualität jede Menge Utensilien für den Drogenkonsum wie eine Feinwaage oder eine Bong, aber auch ein Messer und einen Baseballschläger sichergestellt. Alle Gegenstände waren zwar versteckt, aber griffbereit. So lag der Baseballschläger im Wohnzimmer in einem Regal und das Messer im Flur. Beides Mal hat der Griff rausgeragt, um die Waffen schnell nutzen zu können.

Wie eine Polizistin berichtete, die als Zeugin geladen war, seien auf dem Handy des Angeklagten keine Beweise gefunden worden, die darauf hindeuten, dass der 33-Jährige auch mit Drogen gehandelt hat. Allerdings war er nicht bereit, den Pin oder Puck des Gerätes preiszugeben. Daher, so die Beamtin, sei nur der Gerätespeicher und die SIM-Karte ausgelesen worden.

Dass der Angeklagte nun einige Zeit ins Gefängnis muss, liegt an der guten Qualität der Drogen und an seinen neun Vorstrafen – viele davon wegen Drogenhandel, Diebstahl und Einbruch. Die letzte war noch zur Bewährung ausgesetzt, als der Angeklagte in seiner Wohnung überrascht wurde. Mit dem Urteil, mit dem die Richterin exakt den Forderungen der Staatsanwältin gefolgt ist, soll auch sichergestellt werden, dass der Angeklagte nicht wieder in sein gewohntes Umfeld zurückkehrt, bevor er nicht mit einer Entzugs- und Psychotherapie angefangen hat. "Ich hoffe, dass ich mit einer Therapie meine Leben ändern kann", sagte er zum Schluss.