Lebhaft diskutiert wurde die Frage, wo das Schreinerdorf bis zum Jahr 2035 stehen will. Andreas Baumfalk erläuterte anhand von bunten Würfeln auf einem Eschelbronner Luftbild die wichtigsten Maßnahmen, die an seinem Tisch ausgearbeitet wurden. Foto: Roland Wolf

Von Roland Wolf

Eschelbronn. Ihrem Namen "Bürgerwerkstatt" machte die Veranstaltung der Stuttgarter Stadtentwicklung GmbH (Steg) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde alle Ehre: Es kamen rund 35 Bürger zusammen, um drei Stunden an der Zukunft des Schreinerdorfs zu arbeiten.

Bürgermeister Marco Siesing betonte in seinen Eingangsworten, dass das Gemeindeentwicklungskonzept "Eschelbronn 2035" am Wachsen ist, und forderte dazu auf, den Blick in die Zukunft zu richten und Antworten auf die dringendsten Fragen zu erarbeiten.

Das Entwicklungskonzept steht für eine zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung und ist ein Handlungsleitfaden für den kommunalpolitischen Alltag. Darüber hinaus ist es Voraussetzung für die Aufnahme in verschiedene Förderprogramme. Ein enger Dialog zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung wird dabei angestrebt, und über die Beteiligungsplattform https://beteiligung.steg.de/eschelbronn kann sich jeder in den Prozess einbringen.

Die Steg-Mitarbeiter Dr. Tilman Sperle und Laura Wolf erläuterten bei einer Präsentation, an welchem Punkt man momentan im laufenden Prozess steht, und nannten sechs übergeordnete Themenfelder mit ihren möglichen Handlungsschwerpunkten: Bauen, Wohnen und Innenentwicklung; Freizeit und Kultur; Versorgung und soziale Infrastruktur; Mobilität und Verkehr; Energie, Umwelt und Klimaschutz sowie Wirtschaft und Arbeiten. In einer Auftaktveranstaltung am Ende des vergangenen Jahres hatten sich die Beteiligten diesen Themen angenähert, nun galt es, in einem "aktiven Beteiligungspart" Ziele zu konkretisieren, Prioritäten zu setzen und die Frage zu beantworten, wie alles angegangen werden soll.

Dazu waren sechs "Thementische" vorbereitet worden, an denen sich die Teilnehmer gleichmäßig verteilten. Für jeden Tisch wurde ein "Tischsprecher" gewählt. Nach einer Arbeitsphase, in der lebhaft diskutiert wurde, wechselten die Teilnehmer den Tisch, um sich mit dem nächsten Thema auseinanderzusetzen, der "Tischsprecher" blieb an seinem Tisch. So waren beim Thema "Innenentwicklung" die Leerstände und Brachen im Ortskern sowie die Kultur- und Sporthalle mit ihrem Umfeld Themen, die in den Vordergrund gestellt wurden. Der Erhalt und die Pflege von attraktiven Spiel- und Grünflächen, die Schaffung einer Wald- oder Freilichtbühne und die Außenanlage der alten Schule wurden im Bereich "Freizeit und Kultur" priorisiert.

Bei der Frage zur "Versorgung und sozialen Infrastruktur" wurden die Förderung der örtlichen Gastronomie, die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung und der Nahversorgung, die Bedeutung der Nachbarschaftshilfe und ein aktives Vereinsleben als vorrangige Ziele bis 2035 genannt. Beim Themenfeld "Mobilität und Verkehr" stand der Ausbau der Radwege ganz oben auf der Prioritätenliste. Ein möglicher Kreisverkehr im Bereich des Netto-Marktes, das Angebot eines Bürgerbusses und die Verbesserung der Zug- und Busverbindungen, um unabhängiger vom Auto zu werden, waren weitere Schwerpunkte, die an diesem Thementisch diskutiert wurden.

Der Tisch "Energie, Umwelt und Klima" strebt an, dass Privatpersonen bis zum Jahr 2035 mindestens 50 Prozent des Stroms erzeugen und sieht weitere Herausforderungen bei der Ermittlung des Potenzials für Wasserkraft, bei der Wärmerückgewinnung aus Abwasser und in der Nutzung von Fotovoltaikanlagen.

Beim Themenfeld "Wirtschaft und Arbeiten" sieht man hauptsächlich die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und den Erhalt der bestehenden Betriebe als Hauptaufgabe bis 2035. Konkret denkt man dabei unter anderem an die Reaktivierung des Schreinermarkts, an die Wiederbelebung von leerstehenden Gewerbe-Immobilien und an ein Angebot von "betreutem Wohnen", wozu auch die Einführung eines "Mittagstischs" passen würde.

In gemeinsamer Runde stellten die sechs "Tischsprecher" die wesentlichsten Ergebnisse ihrer Arbeit über einem großflächigem Eschelbronner Luftbild anhand von bunten Würfeln vor, die an entsprechender Stelle platziert wurden.

Als dritter und letzter Schritt des Prozesses wird voraussichtlich im Mai in einer eineinhalbtägigen Klausurtagung mit Gemeinderat und den Steg-Planern herausgefiltert, was tatsächlich machbar ist und in welcher Reihenfolge die vorgeschlagenen Projekte umgesetzt werden könnten. Danach soll das Gemeindeentwicklungskonzept fertiggestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden.