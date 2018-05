Eschelbronn. (kel/rw) Nach 38 Jahren im Gemeinderat, davon 29 Jahre als stellvertretender Bürgermeister, hat Wilhelm Dinkel mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund sind offenbar tiefgehende atmosphärische Störungen auf der kommunalpolitischen Ebene. "Das Vertrauen ist zerstört, und Respekt hat keine Bedeutung mehr", spielte Dinkel in einer Erklärung auf die seiner Meinung nach fehlenden Grundlagen einer gedeihlichen Zusammenarbeit in der Bürgervertretung an. "Ich bin einen langen Weg gegangen, den ich jetzt nicht mehr weiter gehen will", so Dinkel, der keine Details zu seinen Rücktrittsgründen nannte. Er werde seiner Heimatgemeinde weiterhin sehr verbunden bleiben und wünschte ihr, dass sich weiterhin Menschen finden mögen, die bereit seien, bei der Entwicklung des Dorfs aktiv mitzuwirken.

Wilhelm Dinkel gehört zu den Konstanten des kommunalpolitischen Lebens in der Gemeinde. 1980 war er als junger Mann in den Gemeinderat gewählt worden. Bürgermeister war damals Dieter Janitza. Es folgten Jürgen Gredel, Florian Baldauf und schließlich Marco Siesing als Verwaltungschefs. Auch in den aufregenden Zeiten, die Eschelbronn in den letzten vier Jahrzehnten erlebte, behielt der inzwischen 69-Jährige einen kühlen Kopf und galt als ausgleichender Charakter in einer bisweilen heißblütig diskutierenden Bürgervertretung. Die Bürgerschaft würdigte dies bei ihrer Stimmabgabe bei Gemeinderatswahlen: Mit 878 Stimmen erzielte Dinkel auch bei der letzten Wahl das beste Ergebnis.

"Wir alle und auch ich persönlich bedauern diesen Schritt, respektieren aber seine Entscheidung, die er sich sicherlich nicht leicht gemacht hat", sagte Bürgermeister Marco Siesing in einer ersten Stellungnahme. Die weiteren Formalitäten wie die Bestellung eines Nachrückers für die dreiköpfige FW-Fraktion und des Bürgermeister-Stellvertreters sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung am 12. Juni beraten und beschlossen werden.