Eschelbronn. (rw) Dass die Wasserzähler jetzt einer europäischen "Messgeräterichtlinie" entsprechend neue Bezeichnungen erhalten, wird den Verbraucher weniger interessieren als die Tatsache, dass die Wassergebühren ab 1. Januar steigen. Dies ist das Ergebnis einer Gebührenkalkulation des Heilbronner Beratungsbüros Schneider & Zajontz, die jetzt dem Gemeinderat vorlag.

Kämmerer Bernhard Kroiher sprach die derzeitige Kostenunterdeckung, also ein Defizit, bei der Wasserversorgung an und verwies darauf, dass nur bei voller Kostendeckung Zuschüsse, etwa aus dem Ausgleichsstock, in Anspruch genommen werden könnten.

Unverändert ließ das Gremium den Anteil der fixen Kosten bei der Kalkulation der grundgebührenwirksamen Kosten bei 45 Prozent. Um die Belastung der Gebührenzahler in Grenzen zu halten, entschied man sich dazu, das Minus aus den Vorjahren nicht in die Kalkulation einfließen zu lassen. Dennoch wird die Wassergebühr von bisher 1,54 Euro je Kubikmeter auf künftig 1,82 Euro steigen - also eine Preisanhebung von beinahe 20 Prozent. In ähnlicher Größenordnung hatten bereits zuvor die Wasserzweckverbände Mühlbach (Bad Rappenau), Unterer Schwarzbach (Waibstadt) und die Stadtwerke Sinsheim ihre Wassergebühren erhöht.

Die Grundgebühren richten sich nach dem Volumen der durchgeflossenen Wassermengen und sind vierfach gestaffelt. Bei einem durchschnittlichen Hauswasserzähler liegt die Grundgebühr künftig bei 2,81 Euro gegenüber 2,68 Euro bei der letzten Kalkulation. Bei größeren Wasserzählern steigen die monatlichen Grundgebühren von 6,44 auf 6,74 Euro, von 10,73 auf 11,23 Euro und von 16,09 auf 16,85 Euro.

Einem Gemeinderat waren diese Erhöhungen aufgrund der guten allgemeinen wirtschaftlichen Lage etwas zu hoch, aber Bürgermeister Marco Siesing verwies auf die hohe Qualität des Trinkwassers und auf den großen personellen und logistischen Aufwand, der hinter der Gewinnung dieses hochwertigen Trinkwassers stehe. "Das Eschelbronner Trinkwasser hält den Vergleich mit dem Wasser aus den Supermärkten jederzeit stand und ist zudem günstiger", sagt der Bürgermeister.

Der Gemeinderat entschied sich mehrheitlich für die neue Gebührenordnung und einstimmig für die entsprechend neue Satzung.