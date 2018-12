Die in die Jahre gekommenen Feldwege in den Gewannen "Mühlengrund" und "Fischerswiesen" sollen für rund 114 000 Euro saniert werden. Foto: Stadt Eppingen

Eppingen. (rnz) In beiden Tagesordnungspunkten der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses standen Straßenbauarbeiten im Mittelpunkt. Während mit der Genehmigung der Schlussabrechnung zum Umbau der Kaiserstraße im ersten Bauabschnitt ein Projekt abgeschlossen wird, kann mit der Vergabe von Straßenbauarbeiten der "Elsenzradweg" auf Eppinger und Richener Gemarkung erneuert werden.

Auslöser für den Umbau der Kaiserstraße zwischen Brettener Straße und Wilhelmstraße war die Entwicklung an der Kaiserecke, deren Erschließung umfangreiche Anpassungsarbeiten erforderlich machten. Mit einer Abrechnungssumme von knapp 280.000 Euro liegt diese Baumaßnahme um rund 17.400 Euro über den kalkulierten Kosten. Dabei war die Endrechnung der ausführenden Firma VBS GmbH aus Mühlhausen um fast 16.000 Euro niedriger als kalkuliert, und auch bei der Straßenbeleuchtung konnte das Budget von Minderausgaben von rund 2000 Euro profitieren.

Allerdings kam es aufgrund der erschwerten Ausführung entlang der Wilhelmstraße zu Mehrausgaben von fast 3300 Euro für Ingenieurleistungen, und ein Wasserschaden hob die Kosten um fast 14.000 Euro. Über die Städtebauförderung erfuhr der Umbau der Kaiserstraße eine Zuweisung von 42.210 Euro; dieser Betrag ist in der genehmigten Abrechnungssumme nicht berücksichtigt. Dank der großzügigen Umbauarbeiten in der Kaiserstraße im Teilbereich der Wilhelmstraße sei ein weiteres ansehnliches Geschäftsquartier in der Stadtmitte entstanden, lautete die Quintessenz im Technischen Ausschuss.

Obwohl weniger aufwendig, sollen die Sanierungsarbeiten auf den Feldwegen im Gewann "Mühlgrund" in Eppingen und auf Richener Gemarkung in den Gewannen "Fischerswiesen" und "Eichenwehr" dennoch viele Freunde finden. Sie gehören zum "Elsenzradweg", der bis Neckargemünd führt. Auf der Grundlage des Baubeschlusses wurden die Straßenbauarbeiten ausgeschrieben, für die die Firma Hauck Baugesellschaft mbH in Waibstadt den Zuschlag mit einem Angebotspreis von 113.926, 33 Euro erhalten hat. Insgesamt lagen der Stadtverwaltung um Submissionstermin drei Angebote vor. Auch ein Teilstück auf Ittlinger Gemarkung wird im Zuge dieser Baumaßnahme in interkommunaler Zusammenarbeit erneuert, sodass sich der "Elsenzradweg" zukünftig durchgehend als einheitlicher Verbindungsweg präsentieren soll.