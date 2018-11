Der Nachtumzug in Eppingen. Foto: Portner

Eppingen/Heilbronn. (y) Am Amtsgericht Heilbronn beginnt am Montag, 3. Dezember, der Prozess um den Vorfall mit einem Hexenkessel beim Nachtumzug in Eppingen, bei dem eine junge Frau durch heißes Wasser schwer verbrüht wurde.

Angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung ist ein 33-jähriges Mitglied der Hexenzunft "Bohbrigga Hexenbroda". Der Mann soll, wie mehrfach berichtet, am Abend des 3. Februar als Mitglied dieser Gruppe am 16. Eppinger Nachtumzug der Hexenzunft Eppingen teilgenommen haben. Dabei sollen die "Hexenbroda" einen Bollerwagen mit sich geführt haben, auf dem ein Kessel mit brühend heißem Wasser transportiert worden sein soll.

Im Verlauf der Veranstaltung hat der Angeklagte dann nach Auffassung der Staatsanwaltschaft - als Hexe maskiert - eine damals 18-jährige Frau, die von einem Zuschauer in Richtung Bollerwagen geschoben worden sein soll, hochgehoben und über den Kessel gehalten. Dabei soll ihm die junge Frau entglitten und mit den Beinen in das heiße Wasser geraten sein. Sie zog sich dabei schwere Verbrühungen zu und musste längere Zeit stationär behandelt werden.

Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Das Strafgericht hat 43 Zeugen geladen.