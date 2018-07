Eppingen. (guz) Nach der verkehrsrechtlichen Abnahme hat die Stadt die Wilhelmstraße wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Am Montag wurde die Deckschicht verlegt, am Mittwoch wurden die Kanten gefräst und die Dehnfugen abgedichtet. Wie bisher ist das Linksabbiegen von der Rappenauer Straße in die Wilhelmstraße verboten. Um dieses Verbot zu verdeutlichen, wurde ein Fahrbahnteiler eingebaut.

Nun also ist fast alles fertig, wenn auch fast zwei Monate später als ursprünglich geplant. Vor allem die Herstellung der gepflasterten Randstreifen und Anschlussarbeiten hatten Probleme bereitet. Die Arbeiten zur Erneuerung der wichtigen Verkehrsader und zur Gestaltung des Parkhausumfeldes hatten bereits Ende Februar begonnen.

Zuvor hatte der Eppinger Gemeinderat wiederholt über Gestaltungswünsche, den angemessenen Ausbaustandard und die Kosten dafür debattiert, was dem Zeitplan ebenfalls nicht zuträglich war. Als Ergebnis der Diskussionen wurden von den ursprünglich geplanten Kosten von 1,3 Millionen Euro für das Parkhausumfeld durch Abstriche an verschiedenen Stellen rund 300.000 Euro eingespart.

In der Hochphase der Straßenbauarbeiten war dann eine Vollsperrung unumgänglich, die mit der gestrigen Freigabe nun Geschichte ist. Offen seien lediglich noch kleinere Anschlussarbeiten, die nach Angaben der Stadt aber bis zur Eröffnung des neuen Parkhauses am 20. Juli abgeschlossen sein und keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben werden.

Bereits in wenigen Wochen wird die neue Straße dann dem wohl größtmöglichen Härtetest unterzogen: Wenn die Eppinger Umfahrung, die Bundesstraße B293, wegen Sanierungsarbeiten in den Sommerferien sechs Wochen lang gesperrt wird, führt eine der beiden Umleitungsstrecken für die täglich mehr als 10.000 Fahrzeuge, die sonst über die B293 rollen, über die Wilhelmstraße und die Rappenauer Straße. Die Arbeiten werden unter Regie des Regierungspräsidiums Stuttgart ausgeführt und sollen laut dessen Pressestelle wie geplant am Donnerstag, 26. Juli, beginnen.