Eppingen. (apo) Vier Jahre ist Silke Döll bereits an der Selma-Rosenfeld-Realschule tätig. Nach dem Ausscheiden von Wolfgang Neumann ist die ehemalige Konrektorin bereits seit September vergangenen Jahres kommissarisch als Rektorin tätig. Mit einer von einem bunten Programm begleiteten Feier, bei der Oberbürgermeister Klaus Holaschke, der geschäftsführende Leiter der Campusschulen Uwe Wittwer-Gärttner sowie Vertreter des Elternbeirats und des Freundeskreises der Schule Grußworte sprachen, wurde sie nun von Schulamtsdirektor Wolfgang Seibold offiziell in ihr Amt eingesetzt.

"Sie hat ihre Feuerprobe schon längst bestanden", sagte Holaschke, der froh ist, dass die Nachfolge so reibungslos vonstattenging. Er erinnerte, dass sie bereits als Konrektorin eine "Wunschbesetzung" war. In dieser Zeit hat sie eng mit Neumann an der Weiterentwicklung der Schule gearbeitet und wird auch in ihrer neuen Rolle diesen Weg konsequent weiterverfolgen. Holaschke lobte Döll als "offen, loyal und menschlich" im Umgang mit Kollegen und Schülern und wünschte ihr, dass sie den "Spagat zwischen Beruf und Familie" schaffen möge. "Delegieren" war in diesem Zusammenhang der Tipp von Uwe Wittwer-Gärttner, dem bei seiner Arbeit auch immer das Gespräch mit den Kollegen geholfen habe: "Es ist wichtig, ein gutes Team an seiner Seite zu haben."

Da scheint Döll bereits jetzt schon die "halbe Miete" in der Tasche zu haben. Vertrauenslehrerin Simone Heitz bescheinigt ihr im persönlichen Gespräch Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Herzlichkeit gegenüber Kollegen und Schülern. "Es ist toll, dass sie so offen ist und immer Zeit für uns hat", meint Schülersprecher Joel Röhm. Dass sie im Gespräch "auf Augenhöhe bleibt und sich gut in andere einfühlen kann", hebt die Zehntklässlerin Tamanah Bahir hervor. Ethiklehrerin Anne Kappel schätzt an der neuen Rektorin, dass sie das Projekt der sozial wirksamen Schule mit Leidenschaft lebt: "Bei ihr fällt kein Schüler durch." Sie ist sich sicher, dass Döll sich den Herausforderungen, die der stetige Wandel im Schulleben mit sich bringt, erfolgreich stellen wird.

Nicht nur wegen ihrer sportlichen Ambitionen, sondern vor allem wegen ihres Teamgeistes, ihrer Kraft, Ausdauer und Geradlinigkeit, mit der sie bisher ihren beruflichen Weg verfolgte, war sich Schulamtsdirektor Seibold sicher, dass Döll die Richtige für das Amt an der größten Realschule des Kreises ist: "Bringen sie ihre Passion zum Glühen." Personalratsvorsitzende Andrea Krieg riet dagegen zu einer "sanften Steuerung", bei der sie versuchen sollte, alle am Schulgeschehen Beteilige mitzunehmen. Der frisch gebackenen Rektorin wünschte sie dafür Ruhe und Gelassenheit sowie das Vertrauen des Kollegiums und mahnte abschließend eindringlich: "Achten sie aber auch auf sich."

Silke Döll dankte sichtlich gerührt für die vielen Glückwünsche und Geschenke, aber vor allem für die abwechslungsreichen Beiträge der Schüler, die es sich trotz der auf den gleichen Tag verschobenen Deutschprüfung nicht nehmen ließen, bei der Feier ihre Wertschätzung musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Für den Unterrichtsbereich hat sich die neue Rektorin die Weiterentwicklung sozialer und sprachlicher Kompetenzen und für das Kollegium eine gezielte Teamentwicklung sowie eine offene, vertrauensvolle und transparente Kommunikation auf die Fahne geschrieben. Außerdem werden ab dem kommenden Schuljahr Aufnahmegespräche für Fünftklässler stattfinden.