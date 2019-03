Eppingen. (guz) Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Abbruch des Süßmostereigebäudes für das Parkhaus in der Wilhelmstraße ist der Rechtsstreit um eine offene Rechnung beigelegt. Der Gemeinderat akzeptierte am Dienstag einstimmig die Annahme eines gerichtlichen Vergleichs, für den sich die Verwaltung stark gemacht hatte. Die Stadt zahlt nun 27.751 Euro zuzüglich 3722 Euro Zinsen an das Abbruchunternehmen.

Laut Verwaltung wird der Vergleichsvorschlag von der Firma akzeptiert. Diese hatte ursprünglich 103.902 Euro Restwerklohn plus Zinsen nachgefordert und Ende Dezember 2017 vor dem Landgericht Heilbronn Klage gegen die Stadt Eppingen eingereicht. Das Hochbauamt und das von der Stadt beauftragte Planungsbüro Obermeyer waren hingegen der Auffassung, dass diese Nachforderung weitgehend unberechtigt ist. Letztlich hatte die Stadt knapp 165.000 Euro an das Unternehmen überwiesen, obwohl dieses 275.000 Euro für die Arbeiten haben wollte.

Eine gewisse Zockermentalität ist wohl beiden Seiten nicht ganz abzusprechen: Bei der Ausschreibung hatte die Firma die Arbeiten noch für 180.000 offeriert und erhielt daher als mit Abstand günstigster von vier Anbietern den Auftrag. Hartmut Kächele (SPD) erinnerte nun daran, dass bereits bei der Auftragsvergabe die Frage aufgekommen war, ob bei dem Angebot nicht vielleicht doch etwas fehle.

Die Stadt war nach entsprechenden Vorerfahrungen mit der Firma offenbar "sensibilisiert", wie Bürgermeister Peter Thalmann bekannte. "Wir haben vieles dokumentiert", sagte er, "auch über die Web-Kamera auf dem Rathausdach", die damals den Verlauf der gesamten Arbeiten live ins Internet übertragen hatte. Seine Bewertung der Schlussrechnung: "Da wurden Dinge abgerechnet, die nachweislich nicht gemacht wurden." Strittig waren laut Verwaltung sieben Positionen verschiedenster Art, zum Beispiel die Palettierung der Sandsteine, das Abbrechen von angeblich vorhandenen Fundamenten oder das Aufstellen eines Abbruchvorhangs.

Im Februar 2018 hatte die erste Verhandlung vor dem Landgericht stattgefunden. Ein Vergleich kam damals ebenso wenig zustande, wie beim nächsten Verhandlungstermin mit Zeugenanhörung Mitte Juli 2018. Statt ein Urteil zu sprechen, unterbreitete der Richter knapp zwei Monate später dann den Vergleichsvorschlag, der nun von beiden Seiten angenommen wurde.

Gerichts- und Anwaltskosten kommen auf die Stadt nur in überschaubarem Maße zu: Sie hat eine Rechtsschutzversicherung mit einem Eigenanteil von 500 Euro pro Streitfall.

"Wir sind sehr zufrieden". Trotz des Rechtsstreits sei die Beauftragung die richtige Entscheidung gewesen, da das Unternehmen das günstigste Angebot abgegeben hatte, sagte Thalmann. Das sehen nicht alle Stadträte so: Man sollte die Firma beim nächsten Mal von vornherein ausschließen, forderten beispielsweise Peter Wieser (Grüne) und Anton Varga (CDU), und Ute Knopp (CDU) verwies auf jüngste Urteile, nach denen dies selbst dann möglich sei, wenn der Anbieter bei der Ausschreibung der günstigste ist.