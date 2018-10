Eppingen. (pol/van) Insgesamt 271 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien, knapp über zwei Kilogramm bereits geerntete Marihuanablüten, eine Schusswaffe mit Munition, diverse Messer sowie einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag. All das stellten Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Heilbronn am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Eppingen sicher.

Wie die Beamten berichten, soll der Mann seine zweistöckige Wohnung und seinen Balkon nahezu vollständig für den Anbau von Cannabispflanzen "fachgerecht" umgebaut haben. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren seinen Lebensunterhalt mit dem Anbau und Verkauf von Rauschgift verdiente.

Der Mann wurde in einen Justizvollzugsanstalt eingeliefert.