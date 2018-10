Für den Festakt zum 50. Jubiläum hatten die Bewohner des Hauses am Schelmenrain in Kooperation mit dem Figurentheater ein Stück einstudiert. Theaterpädagogin Viola Altmann im Rückblick auf die Proben: "Man muss sehr flexibel sein, aber unterm Strich ist es das Gleiche, nur eben ein bisschen anders." Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Markus ist 30 Jahre alt. Er liebt Lena, und Lena liebt ihn. Seit 19 Monaten sind sie ein Paar und würden gern bald zusammen ziehen. Alles ganz normal? Ja und nein. Die jungen Leute sind behindert und werden ihr ganzes Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein.

Seit einem halben Jahrhundert ist dafür die Lebenshilfe zur Stelle. Gemeinsam mit Betroffenen, Eltern und Förderern feierte der Verein mit einem Festakt sein großes Jubiläum. Rund 120 Gäste waren dazu ins evangelische Gemeindehaus gekommen, lauschten Glückwunsch- und Dankesreden, Vivaldis heiter besinnlichem "Tempo di Gavotta" von den Musikfreunden und dem Chorgesang des Pankratius-Ensembles.

Sie wollen Brettspiele spielen, Polizist und Rettungssanitäter werden, in die Werkstätte gehen, einen guten Chef und Freunde haben oder selbstständig wohnen. Es sind ganz normale Wünsche, die von der Bühne ins Publikum gerufen werden. Volker wirft ihnen ganz charmant immer wieder Kusshände hinterher. Timmy unterstreicht sie mit rhythmisch wummernden Schlägen auf seinem Holzkasten, Jutta zündet mit einem erwartungsvollen "eins, zwei, drei" eine dicke rote Kerze an. Sie setzen Bausteine übereinander, schnuppern genüsslich an rotbraunen Kastanien und Äpfeln, rasseln, prusten, pfeifen und lachen. Es gibt kein klassisches Drehbuch für dieses Theaterstück, doch was könnte den Blick auf die Vereinsgeschichte besser öffnen als der Wunsch: "Wir wollen teilhaben!"

"Die Würde des Menschen ist unantastbar", zitiert Oberbürgermeister und Vorsitzender des Stiftungsrats Klaus Holaschke in seinem Grußwort aus dem Grundgesetz. Zu den Glückwünschen gab es Dank und Anerkennung für Arbeit und Verdienste des Vereins, der unermüdlich für die Förderung und Begleitung von Behinderten eintritt. Mit viel Engagement wurde eine Sonderschule gegründet, wurden Freizeit- und Betreuungsangebote organisiert und gemeinsam mit der Stiftung Lichtenstern Wohn- und Tagesgruppen in den Häusern Am Schelmenrain und Orchideenstraße auf den Weg gebracht. Holaschke erinnerte aber auch die Zeit des Dritten Reiches, als das Leben Behinderter als "unwert" galt, als man ihnen die Würde nahm, die allen Menschen zusteht, als man sie wegsperrte und ermordete.

Die Angst saß tief: Noch lange nach Kriegsende seien Behinderte fast nicht sichtbar gewesen, erklärte der Vorsitzende des Landesverbandes, Stephan Zilker. Seinen kleinen Bruder habe die Mutter trotz Verbotes im Kindergarten angemeldet: "Als sie es bemerkten, hatten sie ihn schon so lieb gewonnen, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollten."

Eigentlich sind Menschen mit Behinderungen nichts Besonderes, gibt der Redner zu bedenken. Sie gehen ganz normal arbeiten und irgendwann in Rente. Was sollen sie dann mit ihrer freien Zeit anfangen? Zilker: "Hier sind Sportvereine genauso gefragt wie Kulturvereine."

Eine Herausforderung für die Zukunft sei die Wohnform für die letzten Lebensjahre, denn Alten- und Pflegeheime können der Versorgung nicht gerecht werden. Das Thema treibt auch Adelheid und Jürgen Kleiner um, die sich fragen, was aus ihrem Markus mal werden wird, wenn sie nicht mehr sind: "Er wird immer Hilfe brauchen."

Für die Eltern sind mit seiner Geburt viele Träume geplatzt. Sie konnten nicht mithalten, wenn andere stolz von guten Noten ihrer Sprösslinge berichteten, vom bestandenen Abitur, dem Studienplatz, der tollen Hochzeit und den süßen Enkelkindern schwärmten. Oft fühlten sie sich isoliert, allein gelassen mit ihren Sorgen. "Wir wünschen uns, dass er sein Leben so leben kann, wie er es möchte", sagt seine Mutter.

Seit sieben Jahren lebt Markus im Haus am Schelmenrain und arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Er hört gern Musik, spielt Keyboard und träumt davon, mit Lena zusammenzuziehen. "Holst Du uns ab?", bittet er am Wochenende seinen Vater. Dann gehen sie alle vier in ihre Lieblingspizzeria. Wie eine ganz normale Familie.