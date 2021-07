Eppingen. (rnz) Zwischen Adelshofen und Elsenz steht Radfahrern nun durchgehend ein sicherer Radweg zur Verfügung. Bislang mussten sie auf dieser Strecke rund 600 Meter auf der Landesstraße L552 zurücklegen, was von vielen kritisiert wurde, auch weil die Strecke kurvenreich ist und dort oft zu schnell gefahren wird. Die neue Wegführung verläuft in Adelshofen von der Mitteldorfstraße über die Raiffeisenstraße in die Rosenstraße, von der ein direkter Zugang zum Radweg möglich ist. Der Radweg an der L552 ist ein Landesradfernweg und gehört somit zum Radnetz Baden-Württemberg.

In einer Bauzeit von sechs Wochen wurden Wirtschaftswege entsprechend den vorgegebenen Qualitätsstandards des Landes auf einer Länge von 350 Metern auf drei Meter Breite mit Bitumen fest ausgebaut. Hinzu kamen Bankette von 50 Zentimeter Breite auf beiden Seiten der Feldwege. Mit der Beschilderung in der vergangenen Woche ist die Maßnahme nun abgeschlossen.

Umgesetzt wurde das Projekt durch die Stadt Eppingen, die vom Land mit dem Ausbau beauftragt wurde. Die Kosten von rund 300.000 Euro trägt das Land. Mit dem Ausbau von attraktiven und alltagstauglichen Radwegen soll der Radverkehr in Baden-Württemberg gesichert und gestärkt werden.