Regelmäßig werden die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in Epfenbach und Neidenstein im Rahmen einer Studie auf das Corona-Virus getestet. Das Bild zeigt die Mitarbeitenden beim Testen in der Burgdorfschule. Archivfoto: Berthold Jürriens

Von B. Jürriens und A. Pawelka

Epfenbach/Neidenstein.Was sich am Dienstag schon herauskristallisiert hatte, hat sich an diesem Mittwoch nun bestätigt. Ein Kind in der Merian-Schule aus der ersten Klasse ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie Bürgermeister Joachim Bösenecker mitteilt, habe das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises für alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 eine Quarantäne verordnet. Dazu gehört auch die eine Hälfte der Klasse, die mit dem Kind Unterricht hatte. Nun werden alle Kinder mithilfe eines PCR-Test getestet. Wenn dieser negativ ist, dürfen sie wieder in die Schule kommen.

Dass die Infektion entdeckt wurde, liegt an dem Projekt "B-Fast Schulen und Kitas". Drei Schulen im Rhein-Neckar-Kreis, unter anderem die Grundschulen in Neidenstein und Epfenbach, haben an der ersten Testphase des Projekts von November bis Dezember 2020 teilgenommen. Ziel des Projektes ist es, zu untersuchen, ob ein Konzept mit regelmäßigen Testungen von Schülern machbar ist und ob die Durchführung kindgerechter Testmethoden, die das Testen von Kindern und Jugendlichen für diese angenehmer gestaltet, akzeptiert wird. Verantwortlich für diese Corona-Studie sind Wissenschaftler der Uni Köln, die mit den Unikliniken in Düsseldorf, München, Homburg und Heidelberg sowie 18 Einrichtungen von Kita bis Gymnasium zusammenarbeiten. Mithilfe von "Pools", also gesammelten Abstrichen mehrerer Personen, möchte man eine alltagstaugliche und flächendeckende Teststrategie entwickeln. Insgesamt wurden über 450 Schülerinnen und Schüler und mehr als 65 Lehrkräfte oder Schulmitarbeiter regelmäßig getestet.

Laut Prof. Burkhard Tönshoff von der Studienleitung am Standort Heidelberg konnten in einigen Klassen infizierte Schüler gefunden werden, "meistens war zum Glück nur eine Person aus der Klasse betroffen". So dem Anschein nach auch in Epfenbach. Durch die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Projektteam, Schulleitungen und Gesundheitsamt konnten die Betroffenen schnell informiert werden. Dabei konnten die negativ getesteten Projektteilnehmenden die Einrichtung weiter besuchen, auch wenn sie als Person mit hohem Risiko für eine Ansteckung eingestuft wurden.

Aufgrund der Erfahrungen der ersten Testphase, habe man nun Anpassungen vorgenommen, die die Abläufe vereinfachen und das Projekt auf eine mögliche Ausweitung in die Routine des Schulalltags vorbereiten soll. "Neben dem Abstrich mussten einige auf einem Abstrichtupfer lutschen. Gerade das Lutschen war für viele Schüler angenehmer und auch hier konnten wir das Corona-Virus gut nachweisen." Deshalb werde man die Probe für die kommenden Pooltestungen ausschließlich mittels Speichelproben durch Lutschen auf Abstrichtupfer gewinnen.

Erst bei einem positiven Test, also einer Pool-Auflösung, werde ein Rachenabstrich initiiert. "Zusätzlich soll dann nochmals auf einem Abstrichtupfer gelutscht werden, damit man beide Methoden vergleichen kann." Neu ist auch, dass nun die gesamte Klasse ein Pool darstellt. In der ersten Testphase hatte man die Klasse in zwei Pools geteilt. Die Lehrkräfte werden zukünftig zwei Mal die Woche getestet. "Weiterhin wird die Familie durch das Studienteam telefonisch kontaktiert, wenn ein Test positiv gewesen ist", informierte Dr. Tönshoff. Bezüglich der Bestimmung des Virusstamms wird diese im Institut für Virologie untersucht, um die Beschreibung von Infektionsketten, gerade im Hinblick auf die Mutanten, zu ermöglichen.