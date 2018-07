Sinsheim. (tk) Der Wissensdurst war riesig, die Macher des ersten Kraichgauer Elektromobilitätstags von der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau lagen mit ihrer Veranstaltung am Sonntag offenbar goldrichtig: Bis einsetzender Sturzregen die Besucher am frühen Nachmittag vom Burgplatz spülte, hatten sich Hunderte umfassend über E-Mobilität und alternative Energien informiert. Eine Wiederauflage des Tags im kommenden Jahr ist jetzt denkbar.

Die Skepsis ist aber groß, schildert Reiner Ullmann, Freiburger Spezialist für Ladetechnik, am Stand der Kirchardter Wahl-Elektrotechnik. Er ist großer Freund des E-Antriebs, E-Autos seien deutlich wartungsärmer als konventionelle Fahrzeuge; Elektrofahrräder bewirkten, dass Menschen wieder mehr Lust aufs Radfahren hätten. Trotzdem hörte Ullmann ständig ähnliche Fragen: Wie weit reichen die Akkus? Wie anfällig ist die Technik, wie marktreif sind die Konzepte? Ullmann kennt sich gut mit Gegenfragen aus: "Wer braucht ein Fahrrad mit 180 Kilometern Reichweite?" Und: "Wie oft muss ein Diesel in die Werkstatt?"

Problematischer seien da die langen Wartezeiten bei E-Fahrzeugen deutscher Autobauer: Autos, sagt Ullmann, der die Stadt Freiburg in Sachen Ladetechnik berät, "verkauft man über Faszination, Anfassen, Einsteigen". Dies konnte man auf dem Burgplatz überwiegend bei französischen Herstellern, aber auch Volkswagen und Smart waren zu sehen; BMW und Opel hatten laut Mitorganisator Rolf Geinert am Ende doch abgesagt. Reichlich vertreten: E-Fahrräder und Pedelecs, ein boomender Sektor: Bei Preisen von über 2500 Euro mehr umwelt- als familienfreundlich, jedoch gibt es diverse Finanzierungslösungen.

Als Bertha Benz 1888 zur ersten Überlandfahrt mit einem Verbrenner startete, musste sie auch in Apotheken tanken: Jörg und Anja Fürstenberger sind so etwas wie die Sinsheimer Vorzeige-E-Mobilisten. Am Stand des Nabu-Sinsheim waren sie der Ansicht, "dass es wichtig ist, mit einer Technologie anzufangen", weil Forschung und Entwicklung dann mitziehen würden: Die Akkuladung eines Autos binnen 15 Minuten sei längst möglich, in der Region könne man momentan an rund 50 Stationen laden. Anja Fürstenberger versteht E-Mobilität nur "als einen Teil eines Gesamtkonzepts", welches öffentlichen Nahverkehr sowie E-Bike- und Carsharing sinnvoll kombiniert. Die jüngere Generation, glaubt sie, "ist da schon viel weiter und denkt um".