Über die Entwicklung der E-Mobilität diskutierten Experten am Stand des Organisators „Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau“. Auch wenn einige Biker beim Anblick von Elektro-Motorrädern Tränen in den Augen haben, gibt es bei den Zweirädern ein großes Interesse für diese zukunftsträchtige Antriebsart. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Sinsheim. "Mit uns scheint immer die Sonne." Der Werbespruch der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau (BEG) lud am "Kraichgauer E-Mobilitätstag" auf dem Innenhof des Technik-Museums zum Schmunzeln ein: Doch weder der Regen noch die niedrigen Temperaturen hielten eine Vielzahl von interessierten Besucherinnen und Besuchern davon ab, das vielfältige Informationsangebot zum Thema Elektromobilität in Anspruch zu nehmen.

Auch Florian Oess ist mit der Resonanz zufrieden. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der rund 400 Mitglieder fassenden BEG, die diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Technik-Museum seit 2019 organisiert. Selbst ist er seit 2018 vollelektrisch unterwegs, und seine Begeisterung für Elektrofahrzeuge hört man in jedem Satz. Sie seien nicht nur klimafreundlicher, sondern vermittelten auch erheblich mehr Fahrspaß als ein herkömmliches Verbrenner-Modell. Außerdem sei die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und als Energiequelle für eine umweltfreundliche und nachhaltige Mobilität zukunftsweisend.

"Bürgerenergiewende" heißt für ihn ein weiteres wichtiges Schlagwort. "An diesen neuen Entwicklungen führt kein Weg mehr vorbei", ist sich Oess sicher, denn Elektromobilität sei der Schlüssel für klimafreundliche Mobilität und Innovation. Das zeigten auch die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. 2020 hat sich die Zahl der neu zugelassenen E-Autos verdreifacht. Dabei vergisst Oess aber auch die Probleme wie den Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht, den die BEG mit ihrem "Bürgerladenetz" regional forcieren möchte. "Da muss aber flächendeckend mehr passieren, aber ich bin da zuversichtlich."

Trotz einsetzenden Regenschauers hörten zahlreiche Besucher bei der Expertenrunde am Stand der BEG aufmerksam zu. Dabei kam auch Verkaufsleiter Waldemar Fried von ASW Automobile zu Wort, der "zu 200 Prozent sicher" ist, "dass der Verbrennungsmotor von der E-Mobilität ersetzt wird". Sämtliche Hersteller würden inzwischen global mit Hochdruck an der Elektrifizierung ihrer Flotten arbeiten. Beim Rundgang über das Gelände wird diese These von den E-Fahrzeugen zahlreicher Autohersteller untermauert.

Neben Erfahrungsberichten von E-Autofahrern konnten sich die Besucher dort auch über die neuesten Modelle informieren. Dabei taucht immer wieder die beliebte E-Auto-Skeptiker-Frage auf: "Wie weit kann ich mit dem fahren?" Und auch hier kommt der Hinweis, dass nicht die zu kleinen Akkus Schuld seien, sondern die wenigen Schnellladestationen an Autobahnen, an denen Strom noch dazu bislang zu teuer sei. "Akkus sind das teuerste Bauteil am Elektrofahrzeug, also bedeuten kleine Batterien günstigere Kaufpreise für E-Autos. Noch dazu bringt ein großer Akku massives Mehrgewicht", erzählt ein Autohändler, der eher dafür plädiert, mit leichteren Batterien das Gesamtgewicht des Autos und somit den Energieverbrauch zu verringern, anstatt die Reichweite zu erhöhen.

Der notwendigen Mobilitätswende möchte der Verein "Electrify-BW" mehr Gewicht verleihen, der eng mit der BEG kooperiert und mit praktischen Tipps zu Fahrzeugkauf und Ladetechnik beim Umstieg auf die Elektromobilität zur Seite stehen will. Der Verein organisiert auch mal Touren mit Elektro-Motorrädern. Davon "summt" gerade eine "Zero" über das Gelände, die eigentlich beim dazugehörigen Stand von Manfred Reinhardt und seiner "Elektromobilität Hohenlohe" zu bewundern ist. Der kalifornische Hersteller "Zero Motor- cycles" ist Weltmarktführer für Elektro-Bikes. Von einer "Strom-Rakete" spricht ein Zero SR/F-Testfahrer, "wenigstens auf den ersten Metern".

Beim E-Mobilitätstag scheint es so, dass ein echtes Umdenken bei Herstellern und Kunden eingesetzt hat, das vor zwei Jahren noch nicht denkbar war. Dennoch gibt es noch viel zu tun bei Antriebstechnik, Batterie- und Energieforschung, Standardisierung und Infrastruktur von Ladestationen sowie bei der intelligenten Abrechnung von Strom an Ladesäulen, der am besten durch erneuerbare Energie erzeugt wird. Eventuell bietet dabei ja auch die Förderung der Bundesregierung für die Entwicklung der Elektromobilität einen Kaufanreiz für den ein oder anderen Unentschlossenen.