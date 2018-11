Waibstadt. (aj) Jetzt ist auf dem Parkplatz vor dem Rathaus eine Straßenlaterne in Betrieb, die mehr kann als leuchten: Elektro-Autos und E-Bikes können nun ab sofort kostenfrei Strom laden. In der Straßenlampe sind zwei Lademöglichkeiten für Elektromobile integriert: Mit einem so genannten Stecker Typ 2 lassen sich dort die meisten E-Autos europäischer Marken laden.

Per Schuko-Stecker können auch E-Bikes und Fahrzeuge anderer Hersteller in Fahrt gebracht werden. Die Ladestation lässt sich mit einer herkömmlichen Ladekarte entriegeln, über die jeder E-Mobilist verfügt. Eine EC-Karte mit einem speziellen Chip tut es aber auch. Daneben können während der Öffnungszeiten des Rathauses auch Karten für die kurzfristige Nutzung ausgeliehen werden, so Bürgermeister Joachim Locher bei der ersten Aufladung eines Elektrofahrzeuges.