Von Christiane Barth

Waibstadt-Daisbach. Adrian Branz ist ein ausgeglichener junger Mann. Was ihn bewegt, wandelt er in Noten um. Er greift zur Gitarre und zum Mikrofon. Dann schließt er die Augen, ist ganz im Gefühl. Dass Branz mag, was er tut, merkt man. Es scheint, als sei er der Mittelpunkt einer großen Gesellschaft, in derer Mitte er gerade singt und spielt.

Diese Szene hat sich nicht in den vergangenen Wochen ereignet, sondern ist in einem Video bei "YouTube" zu sehen. Der Trubel um ihn herum erreicht Branz nicht, seine Bewegungen fließen mit der Aussage der Musik: Eine Einheit, das sind er und die Schwingungen seiner Lieder.

Der 20-Jährige kann seine Gefühle am besten mit Musik ausdrücken. Seine Tenorstimme umfasst alles – Glück, Trauer, Wut. Das kommt auch beim Zuhörer an. Als Kind schon hat er gerne gesungen. Nach dem Stimmbruch aber hörte er zunächst auf. Dann gründete Branz vor vier Jahren die "Cheesecake-Factory", eine Waibstadter Band, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, aus Funk und Soul außergewöhnliche Lieder zu kreieren. Branz arrangierte Stücke, sang, spielte Gitarre und machte alles, was man als Kopf einer Band eben so macht. Auch bei der Waibstadter "SFZ BigBand" half er oft aus, spielt auch bei der "Big Band im Quadrat" in Mannheim.

Bereits mit 14 Jahren spürte er sie, diese innere Gewissheit, dass es einst die Musik sein wird, mit der er seinen beruflichen Weg beschreiten will. Dass es aber das Singen ist, was ihn glücklich macht, das weiß er erst seit wenigen Monaten. Damals haben Freunde, Bekannte und Familienmitglieder seine "tolle Stimme" gelobt: "Da hat es bei mir Klick gemacht", erinnert sich Branz. Als dann noch die Gesangslehrerin sein Talent entdeckte und intensiv mit ihm arbeitete, sodass er auch die Aufnahmeprüfung für die Berufsfachschule Musik in Dinkelsbühl schaffte, bestärkte ihn das in seinem Werdegang. Seither ist für den jungen Musiker klar: Er macht seine Berufung zum Beruf. Nun absolviert Branz eine Ausbildung zum Chor- und Ensemble-Leiter.

Doch seinen eigenen Weg zu finden, das ist ein Prozess, der auch dann und wann mal bittere Erfahrungen birgt, wie etwa die Zeit in Mannheim, wo er einige Monate lebte. In der Quadratestadt versuchte er, als Musiker Fuß zu fassen. Musste jedoch bald feststellen: "Das, was ich gerne machen möchte, und das, womit man schnell Geld verdienen kann, sind zwei verschiedene Paar Schuhe." Aber sich verbiegen, das will er nicht. Er musste aber auch noch weitere bittere Erfahrung machen: "Ohne die wichtigen Kontakte in der Szene kommt man nicht weiter."

Für Branz geht es nun vielmehr darum, diese Übereinstimmung zu verspüren, dass er sich in dem, was er tut, auch wirklich wiederfindet, dass er dabei authentisch sein kann, dass er dabei seinen Stil, sein Profil entwickeln kann. Die gängige Stimmungsmusik, "die ist nichts für mich", sagt der 20-Jährige und weiß ziemlich genau, was er stattdessen will: "Ich mag Musik, die kreativ ist und die eine Aussage hat." Die Einflüsse "seiner" Lieder speisen sich aus Hip-Hop, Jazz, "Old School-Soul" und afroamerikanischer Musik. Aber auch elektronische Musik findet er sehr "spannend"; ein interessanter Mix, der auch "Neo Soul" genannt wird und mit dem Adrian Branz nun seine künstlerische Handschrift festigen möchte.

Dennoch will er sich nicht nur dem Singen verschreiben, will sich "in viele Richtungen ausbreiten", auch als Gitarrist und Produzent. Ob er diesen Weg solo oder mit einer Band geht, wird sich noch zeigen. Groß rauszukommen, "das wär schon cool", meint Branz. Nach kurzem Überlegen relativiert er aber: "Mein Ziel ist es nicht, unbedingt extrem erfolgreich und auf Teufel komm raus der große Weltstar zu werden. Für mich ist es viel wichtiger, dass ich das mache, was mich erfüllt."

Den Weg will der in Daisbach aufgewachsene Branz, dessen Mutter auch kreativ ist, konsequent weiterverfolgen. "Wenn ich davon irgendwie leben kann, werde ich das durchziehen", sagt er aus voller Überzeugung.