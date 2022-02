Sinsheim. (cbe) 340 Demonstranten, die sich selbst als "Spaziergänger" bezeichnen, waren am Montagabend in der Innenstadt unterwegs. Diese Zahl teilte Ordnungsamtsleiter Florian Zangl mit. In den vergangenen Wochen war die Teilnehmerzahl mit 450 angegeben worden. Erneut war die Demonstration nicht angemeldet, sie verlief friedlich.

Nach der Veröffentlichung des einstimmigen Beschlusses des Gemeinderats unter dem Titel "Aufruf für Demokratie und Zusammenhalt", gingen der RNZ mehrere Zuschriften und Anrufe zu, in denen verschiedene Punkte des Aufrufs bemängelt wurden. So wurde hinterfragt, wie viele Covid-19-Patienten momentan im Krankenhaus behandelt werden und wie groß die Belastung der Pfleger und Ärzte ist. Mehrfach bemängelt wurde, dass Gemeinderäte und Stadtspitze nicht zu einem Dialog mit den Demonstranten bereit seien.

Des Weiteren wurde kritisiert, dass die Teilnehmer der Demonstrationen in "die rechte Ecke" gedrängt würden. Die Polizei verortet die Teilnehmer als "bürgerliches Publikum". Am vergangenen Montag liefen aber erneut Mitglieder der NPD mit, darunter deren Kreisvorsitzender Jaeschke. Zudem tauchte ein Fahrzeug der AfD auf, das mit eingeschalteter Warnblinkanlage langsam an den Demonstranten vorbei durch die Hauptstraße fuhr. Beklebt war das Fahrzeug mit dem Namen Thomas Seitz. Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr war im vergangenen Jahr schwer an Covid-19 erkrankt, lag deshalb wochenlang im Krankenhaus und rang zeitweise mit dem Tod. Bei den Demonstranten war nicht zu erkennen, dass sie sich von Vertretern rechter Parteien distanzieren.