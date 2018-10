Siegelsbach. (guz) Die Wahl hat einen klaren Gewinner und Siegelsbach einen neuen Bürgermeister: Exakt 600 der 867 Siegelsbacher, die gestern zur Wahl gegangen waren, und damit 69,3 Prozent, stimmten für Tobias Haucap. "Überwältigt und sprachlos", sei er angesichts dieses Ergebnisses, sagte der Wahlsieger. Er habe darauf gehofft, aber nicht damit gerechnet. Und auch vielen Beobachter nicht. Angesichts der Mitbewerber Maik Dick, Denis Malkocevic und Harald Scholz, die sich bei der sehr gut besuchten öffentlichen Kandidatenvorstellung am 10. Oktober ebenfalls keine Blößen gegeben und einen engagierten Wahlkampf gezeigt hatten, waren viele davon ausgegangen, dass eine Stichwahl nötig sein wird. Nun aber ist die Personalie auf Anhieb entschieden.

Das gestrige Votum ist auch im Sinne des scheidenden Amtsinhabers Uli Kremsler, der sich nach 32 Jahren an der Spitze der Gemeindeverwaltung nicht mehr zur Wahl stellte. Er hatte sich, wie er nun sagte, einen Verwaltungsfachmann und ein klares Ergebnis gewünscht, das keine Gräben in der Gemeinde aufreißt.

Sein Nachfolger ist nun mit 34 Jahren kaum länger auf der Welt, als Kremsler im Amt ist. Für Kremsler eher ein Vorteil: "Herr Haucap ist jung und hat einen super Wahlkampf gemacht", bescheinigte er seinen Nachfolger. Haucap will, wie er beim Kandidatenforum erklärt hatte, aus familiären Gründen vorerst weiter im Bad Rappenauer Stadtteil Heinsheim wohnen.

Wie gut der Wahlkampf des jungen Diplom-Verwaltungswirts, der aktuell noch als Organisationsberater bei der Stadt Heilbronn angestellt ist, bei den Siegelsbachern ankam, war gestern Abend im Bürgerzentrum zu sehen und zu hören. Der Applaus ebbte erst ab, als Haucap das Podium betrat, und in vielen Gesichtern stand echte Freude. Natürlich auch in Haucaps: "Innerlich tanz’ ich grad rund um diese Halle", bekannte der strahlende Wahlsieger in seiner Ansprache.

Aber auch, dass die zurückliegenden Wochen "sehr intensiv" gewesen seien. "Ich bin hier offen empfangen worden und habe viele nette Menschen kennengelernt", dankte er den Bürgern, "die mich zu diesem großartigen Ergebnis getragen haben". Haucaps Dank galt aber nicht zuletzt seiner Ehefrau Nadine und seinen beiden Kindern Selina und Jonas, die ihn stets unterstützt hätten - und auch seinen Mitbewerber "für den fairen Wahlkampf".

Vor dem Freibier stimmte Haucap die Siegelsbacher noch auf die Zukunft ein: "Es warten große Aufgaben auf die Gemeinde", sagte er. Die wolle er nun gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat und dem Verwaltungsteam anpacken.

Wahlberechtigt waren 1305 der 1700 Einwohner. Bei einer Wahlbeteiligung von 66,4 Prozent (867 abgegebene Stimmen) haben 175 Siegelsbacher für Maik Dick gestimmt (20,3 Prozent). Der 44-jährige Diplomverwaltungswirt aus Helmstadt-Bargen lag damit vor dem 51-jährigen Kriminalbeamten Harald Scholz Verwaltungsfachwirt aus dem Bad Rappenauer Stadtteil Wollenberg (61 Stimmen, 7,05 Prozent), und dem einzigen in Siegelsbach lebenden Bewerber, dem 40-jährigen Handelsfachwirt Denis Malkocevic (24 Stimmen, 2,7 Prozent).

Umrahmt wurde der Wahlabend von den Chören des Männergesangvereins und vom Musikverein.