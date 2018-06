Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. (db) Mit rund 800 Zuhörern ist die offizielle Kandidatenvorstellung in der Ravensburghalle auf großes Interesse gestoßen. Von den vier zugelassenen Bewerbern zur Bürgermeisterwahl, die am kommenden Sonntag, 10. Juni, stattfindet, erschienen neben Amtsinhaberin Sarina Pfründer nur die Herausforderer Sascha Krolzig aus Dortmund und Jenny Krauth aus Sulzfeld. Die landesweit als Dauerbewerberin bekannte Kandidatin Friedhild Miller hatte ihr Kommen abgesagt.

Die Vorstellungsrunde der Kandidaten erfolgte in der Reihenfolge der Bewerbungseingänge. Sarina Pfründer führte als erste Rednerin in fünf Punkten auf, warum sie nach acht Jahren Amtszeit erneut kandidiert. Dabei nannte sie die Fortführung laufender Projekte, die sie zum Ende bringen möchte, wie auch die Gemeinde selbst als außergewöhnliche Kommune mit hoher Lebensqualität und intakter Infrastruktur. Als Motivation führte sie weiter an, dass sich die Bürger für die Gemeinde einsetzen und dass es eine gelebte Beteiligungskultur gibt.

Im Einzelnen ging Pfründer auf Familienfreundlichkeit als Leitziel, sowie auf das Sanierungsprogramm, Gewerbegebiete, Schule, Kindergärten, Verkehr und Glasfaserausbau ein. Sie machte deutlich, dass man bezahlbaren Wohnraum schaffen müsse, damit junge Leute in Ort bleiben. Ebenso sprach sie sich für ein ausreichendes Pflegeangebot aus und dass öffentliche Wege barrierefrei sein müssen. Die Haushaltslage beschrieb sie als geordnet, ohne dass dabei auf notwendige Investitionen verzichtet werden muss.

Bürgermeisterin Sarina Pfründer (li.) sowie die Bewerber Sascha Krolzig und Jenny Krauth stellten sich in der Ravensburghalle den Fragen der Zuhörer.

Sascha Krolzig, Bundesvorstand der Partei Die Rechte, führte an, sich an den Interessen des Volkes zu orientieren. Er wolle sich für Ordnung und Sicherheit einsetzen. Er sah einen schleichenden Kontrollverlust und habe Zustände in großen Städten erlebt, die auch Gemeinden wie Sulzfeld bevorstehen würden. Er nannte in diesem Zusammenhang Überfremdung und den Import von Kriminalität. Im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister wolle er zum 1. August nach Sulzfeld ziehen und als erste Amtshandlung eine Bürgerbefragung zur Asylpolitik durchführen. Das Thema Asyl reiße ein großes Loch in die Stadtkasse und das gesparte Geld käme dann der Wirtschaft sozialen Zwecken zugute. Er sehe sich als Kandidat für Mutbürger und nicht als Spaßkandidat. Seine Rede wurde von den Zuhörern mit verhaltenem Beifall, aber auch mit Buh-Rufen und Pfiffen quittiert.

Jenny Krauth gab in ihrer Vorstellung an, für jeden ein Gläschen Bärenfang auszugeben, falls sie gewählt würde. Als Grund für ihre Bewerbung gab die gebürtige Niedersächsin an: "Ich bin Sulzfelderin". Sie engagiere sich ehrenamtlich für Flüchtlinge und wer anpacke, der erreiche auch etwas. In die Kommunalpolitik müsse sie erst noch hineinwachsen. Jede Stimme für sie solle dem Rathaus zu denken geben. Krauth erhielt für ihre Rede verhaltenen Beifall. In der anschließenden Fragerunde bekannte sie, dass sie mit ihrer Bewerbung, die sie eine Stunde vor Abgabeschluss eingereicht hatte, "aus einer reinen Stimmauszählung eine echte demokratische Wahl" machen wolle. Von weiteren Kandidaten habe sie nichts gewusst.

Die für eine Stunde angesetzte erste Fragerunde wurde nur von sechs Fragestellern genutzt und war nach etwa 20 Minuten beendet, da es keine Wortmeldungen mehr gab. Fragen zur Kommunalpolitik wurden von Bürgermeisterin Sarina Pfründer detailliert beantwortet. Ihre Herausforderer taten sich eher schwer und konnten überwiegend keine konkreten Lösungen anführen, da sich beide erst in die Gegebenheiten Sulzfelds einarbeiten müssten. Bis zum Ende verlief die Versammlung ruhig, geordnet und ohne Störungen. Versammlungsleiter Ulrich Fischer musste weder Kandidaten noch Zuhörer ermahnen.