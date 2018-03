Eppingen-Richen. (pol/mare) Eine Hobelmaschine in einer Fabrikhalle der Firma Mayer-Melnhof Holz in der Römerstraße in Eppingen-Richen ist am Freitagnachmittag in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich entzündete sich das Arbeitsgerät durch Hobelspäne. Der Feuerwehr Eppingen gelang es, die Maschine zu löschen. Die Floriansjünger waren mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.